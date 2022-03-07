FIFA, Ukrayna ve Rusya’daki futbolcular ile teknik direktörlerle ilgili kararları açıkladı

- Buna göre, Ukrayna'da görev yapan teknik direktör ve futbolcular, bu tarihe kadar Ukrayna ve Rusya dışındaki takımlar ile anlaşabilecek.

- 10 Mart tarihine kadar Rusya'daki kulüplerin, 30 Haziran'a kadar ülke dışında görev yapmak isteyen teknik direktör ve futbolcularına onay vermeleri istendi.

- Rus kulüplerinin bunu kabul etmemesi halinde, Rusya'da görev yapan teknik direktör ve oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı.