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Giriş Tarihi: 7.3.2022 23:16 Son Güncelleme: 7.3.2022 23:44

FIFA, Ukrayna ve Rusya'daki futbolcular ile teknik direktörlerle ilgili kararları açıkladı

DHA
FIFA, Ukrayna ve Rusya’daki futbolcular ile teknik direktörlerle ilgili kararları açıkladı

FIFA'da yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekat sonrasında bu ülkelerde görev yapan teknik direktör ve futbolcuların geleceğiyle ilgili konuşmak üzere bir araya geldi.

FIFA'da yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekat sonrasında bu ülkelerde görev yapan teknik direktör ve futbolcuların geleceğiyle ilgili konuşmak üzere bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrasında önemli kararlar alınırken, FIFA resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bu kararları duyurdu.

FIFA'nın aldığı kararlar şu şekilde:

- Ukrayna'da görev yapan teknik direktör ve futbolcuların, kulüplerindeki sözleşmeleri 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı.

- Buna göre, Ukrayna'da görev yapan teknik direktör ve futbolcular, bu tarihe kadar Ukrayna ve Rusya dışındaki takımlar ile anlaşabilecek.

- 10 Mart tarihine kadar Rusya'daki kulüplerin, 30 Haziran'a kadar ülke dışında görev yapmak isteyen teknik direktör ve futbolcularına onay vermeleri istendi.

- Rus kulüplerinin bunu kabul etmemesi halinde, Rusya'da görev yapan teknik direktör ve oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı.

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FIFA, Ukrayna ve Rusya'daki futbolcular ile teknik direktörlerle ilgili kararları açıkladı
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