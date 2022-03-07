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Giriş Tarihi: 7.3.2022 19:23

Gaziantep FK, Hatayspor'u ağırlıyor (CANLI)

Gaziantep FK, Hatayspor’u ağırlıyor CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede iki takım 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan zorlu mücadele, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Süper Lig'de Hatayspor, 42 puanla 8. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 36 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI | Gaziantep FK 0-0 Hatayspor

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Mustafa, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Tosça, Furkan, Recep, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo

Hatayspor: Munir, Burak, Onur, Adekugbe, Boudjemaa, Sackey, Ruben Ribeiro, Sadık, El Kaabi, Saba, Diouf

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Gaziantep FK, Hatayspor'u ağırlıyor (CANLI)
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