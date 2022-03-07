Gaziantep FK, Hatayspor'u ağırlıyor (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan zorlu mücadele, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
Süper Lig'de Hatayspor, 42 puanla 8. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 36 puanla 11. sırada yer alıyor.
CANLI | Gaziantep FK 0-0 Hatayspor
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Mustafa, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Tosça, Furkan, Recep, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo
Hatayspor: Munir, Burak, Onur, Adekugbe, Boudjemaa, Sackey, Ruben Ribeiro, Sadık, El Kaabi, Saba, Diouf