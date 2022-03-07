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Giriş Tarihi: 7.3.2022 14:19 Son Güncelleme: 7.3.2022 14:36

Olaylı derbiye jet soruşturma: 70 taraftara işlem yapıldı

ARZU KAYA ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Olaylı derbiye jet soruşturma: 70 taraftara işlem yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk yarının bitiş düdüğüyle sahaya bir taraftar girdi. Hakeme saldırmaya çalışan taraftar başta olmak üzere maçta suça karıştığı belirlenen yaklaşık 70 taraftar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'de Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. 1-1 biten maçın her dakikası oldukça hareketliydi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesinin ardından hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterdi.

Öyle ki maçın ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftar olduğu değerlendirilen bir kişi sahaya girerek hakem Küçük'ün üzerine koştu, saldırmaya çalıştı. O anlarda sarı-laciverli futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz taraftara müdahale etti. Taraftarın Zorbay Küçük'e saldırmasına engel oldu. Daha sonra güvenlik güçleri, taraftarı saha dışına çıkardı. Emniyet güçleri, yaşanan gerginliğin ardından saha çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sarı-lacivertli futbolcular da hakem Küçük'e soyunma odasına girerken uzun süre itirazda bulundu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İşte yaşanan bu olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hakemin üzerine yürüyen taraftar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 16. Maddesinde düzenlenen 'yasak alanlara girme' suçundan soruşturma başlattı. Tansiyonu yüksek maça dair ayrıca yaklaşık 70 taraftar hakkında daha işlem yapıldı. Usulsüz giriş, sahaya yasak madde atman ve sokan, kavgaya karışıp taşkınlık yapan taraftarlar hakkında da soruşturma yürütülürken savcılığın talimatıyla yeni tespitlerin ortaya çıkma ihtimaline binaen kamera kayıtları da incelenmeye alındı.

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Olaylı derbiye jet soruşturma: 70 taraftara işlem yapıldı
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