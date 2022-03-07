Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı

Maçın 25. dakikasında sakatlanan kaleci Mehmet Yahya Demirel (19) kulübede yedeğinin olmamasından dolayı 65 dakika sakat sakat oynadı. Kalesine gelen pozisyonlardan sonra sol ayak bileğini tutan genç kaleci, zaman zaman da kendini yere bırakmak zorunda kaldı.