Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Giriş Tarihi: 7.3.2022 13:36 Son Güncelleme: 7.3.2022 13:38

Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı

İHA
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında oynanan Elazığ Yolspor-Bismil 21 Sportif Faaliyetler maçında sakatlanan Diyarbakır ekibinin kalecisi Mehmet Yahya Demirel (19) yedeği olmadığı için 65 dakika sahada olmak zorunda kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında Elazığ Yolspor, grubun son sırasında yer alan Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan maçı Elazığ ekibi 8-0 kazanırken, maça damga vuran olay Diyarbakır takımının yedek kalecisinin olmamasıydı.

Maçın 25. dakikasında sakatlanan kaleci Mehmet Yahya Demirel (19) kulübede yedeğinin olmamasından dolayı 65 dakika sakat sakat oynadı. Kalesine gelen pozisyonlardan sonra sol ayak bileğini tutan genç kaleci, zaman zaman da kendini yere bırakmak zorunda kaldı.

Bismil 21 Sportif Faaliyetler, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grupta 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
CHP'de yeni skandal! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi!
Rus ordusu sivillerin tahliye yoluna bomba yağdırdı! İnsanlık burada öldü
Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlayan ABD’den yeni açıklama: Zelenskiy öldürülürse
Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını
CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP’nin süslü mesajlarına kimse inanmaz!
'Hanım ağa' Güniz Akkuş'un ifadesi ortaya çıktı! "Can güvenliğim yok, görüntülerim sızdırıldı"
Bir savaş muhabirinin en zor anı
Zaman mı kaydı, siz mi kaydınız?
Eşini öldürüp suçu ölen babasına atmıştı! Cinayetin detayları kan dondurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA