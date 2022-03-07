Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında ilginç anlar! Rachid Ghezzal’dan kendi yedek kulübesine tepki…

Son dakika haberi… Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle 2-1 sona erdi.
Başakşehir'in ikinci golü attığı sırada sahada 10 kişi olan Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız Ghezzal, yedek kulübesine tepki gösterdi.
Welinton oyundan çıkarken Necip formasıyla maça girmeye hazırdı. Sonra bir andan Necip yelek giyerek ısınmaya tekrar gönderildi.
Ghezzal yapılmayan değişiklikle ilgili ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte yedek kulübesine sinirlendi.