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Giriş Tarihi: 7.3.2022 21:33 Son Güncelleme: 7.3.2022 21:35

Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında ilginç anlar! Rachid Ghezzal’dan kendi yedek kulübesine tepki…

Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında ilginç anlar! Rachid Ghezzal’dan kendi yedek kulübesine tepki…

Son dakika haberi… Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir’i konuk etti. Zorlu karşılaşmanın ilk devresi, konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona ererken, ilk yarının son anlarından ilginç anlar yaşandı. Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, kendi yedek kulübesine sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle 2-1 sona erdi.

Başakşehir'in ikinci golü attığı sırada sahada 10 kişi olan Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız Ghezzal, yedek kulübesine tepki gösterdi.

Welinton oyundan çıkarken Necip formasıyla maça girmeye hazırdı. Sonra bir andan Necip yelek giyerek ısınmaya tekrar gönderildi.

Ghezzal yapılmayan değişiklikle ilgili ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte yedek kulübesine sinirlendi.

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Son dakika: Beşiktaş - Başakşehir maçında ilginç anlar! Rachid Ghezzal’dan kendi yedek kulübesine tepki…
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