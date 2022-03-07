Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 7.3.2022 18:54 Son Güncelleme: 7.3.2022 18:57

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir’i ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak zorlu karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasında oynanacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Son dakika haberi.... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Yaptığı 27 maçta 46 puan toplayan Medipol Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Trezeguet, Okaka

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA DAHA İYİ

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la ise berabere kaldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 yenmişti.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un yarın forma giyme şansı bulunmazken, diğer dört futbolcu ise Medipol Başakşehir önünde sarı kart görmeleri halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra, Miralem Pjanic ve Josef de Souza'nın da tedavileri devam ediyor. Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise yarın oynanacak karşılaşmada görev yapması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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