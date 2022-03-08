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Giriş Tarihi: 8.3.2022 16:38 Son Güncelleme: 8.3.2022 16:39

Beşiktaş hız kesmeden Galatasaray derbisi için çalışmalara başladı!

AA
Beşiktaş hız kesmeden Galatasaray derbisi için çalışmalara başladı!

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftası BeşiktaşGalatasaray çekişmesine sahne olacak. Dün akşam sahasında Başakşehir’i ağırlayan Beşiktaş, 2-2 biten maçın ardından hız kesmeden derbi hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Medipol Başakşehir maçında görev yapan oyuncular yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer futbolcular koşularla idmana başladı.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, çift kale maçla günü noktaladı. Yarını izinli geçirecek Beşiktaşlı futbolcular, 10 Mart Perşembe günü hazırlıklarına devam edecek.

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Beşiktaş hız kesmeden Galatasaray derbisi için çalışmalara başladı!
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