Domenec Torrent, Galatasaray’ı küme düşürdü! Hayal kırıklığı yaratan detay...

Süper Lig'de 28. haftanın sonunda 35 puan toplayabilen Galatasaray, kabus gibi bir sezon yaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olarak gruptan çıkan sarı-kırmızılı takım perşembe günü son 16 turu ilk maçında Barcelona'ya konuk olacak.
TERİM'E ÖZEL DAVET: "SEVGİLİ HOCAM..."
G.Saray Başkanı Burak Elmas, eski hocası Fatih Terim'i İspanya'daki maça davet etti. Mektubuna "Sevgili Fatih hocam" diyerek başlayan Elmas şu ifadeleri kullandı: "Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacağız."
ARDA'YA BARCELONA ŞOKU!
2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Barcelona forması giyen Arda Turan'a takım arkadaşları, eşleşmede Katalan ekibi çıktığından bu yana Nou Camp'ın atmosferini soruyor. Barcelona ile ilgili bilgiler veren Arda'nın maç kadrosuna alınma olasılığı ise oldukça düşük görülüyor.
İDMANLARA ÇIKIYOR
Tecrübeli oyuncunun İspanya kafilesine dahil edilmesi beklenmiyor. Teknik direktör Domenec Torrent tarafından Kayserispor, Göztepe, Çaykur Rize ve Konyaspor maçlarında 21 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla idmanlara çıkmaya devam ediyor. Fizik ve tempo olarak arkadaşlarının gerisinde kalan Arda'yı hocası yeterli bulmuyor.
Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesilmişti. Ancak İmparator'un yerine göreve getirilen Domenec Torrent'le sarı-kırmızılı takımın puan ortalaması düştü.
TORRENT maç başına 1.00 olan puan ortalamasıyla 1.35 puana sahip selefi Fatih Terim'in gerisinde kaldı.
KATALAN hocanın görevde olduğu 8 haftalık periyot (20-28. hafta) dikkate alınırsa sarı-kırmızılı takım küme düşüyor.
BAŞARISIZ geçen 2010-11 ve 2015-16 sezonlarında görevlerine son verilen Hagi 18 maçta 21 puan, Mustafa Denizli ise 11 maçta 15 puan toplayarak istatistiklerde 59 yaşındaki Torrent'i geçti.