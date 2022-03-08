Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı...

Türkiye'nin 4 büyük kulübü ve TFF, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.
FENERBAHÇE
Kadınlar, Fenerbahçe'nin dününde, bugününde, geleceğindedir! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
GALATASARAY
Takım olmak, birlikte emek vermek demek. Biz, kadınlarla güçlü bir takımız! Bu güçlü takımın ve tüm dünya kadınlarının #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun! Takım olmak, birlikte emek vermek demek. Biz, kadınlarla güçlü bir takımız! Bu güçlü takımın ve tüm dünya kadınlarının #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun!
BEŞİKTAŞ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. #8MartDünyaKadınlarGünü
TRABZONSPOR
Bize her maç #DünyaKadınlarGünü! Sizlerle sevincimizde, hüznümüzde, mücadelemizde #YanYana olmaktan onur duyuyoruz!
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. #DünyaKadınlarGünü