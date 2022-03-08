Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı...
Giriş Tarihi: 8.3.2022 12:41 Son Güncelleme: 8.3.2022 12:44

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı...

Türk spor camiasından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü paylaştıkları özel görüntülerle kutladı. İşte paylaşılan o görüntüler...

Türkiye'nin 4 büyük kulübü ve TFF, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.

FENERBAHÇE

Kadınlar, Fenerbahçe'nin dününde, bugününde, geleceğindedir! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

GALATASARAY

Takım olmak, birlikte emek vermek demek. Biz, kadınlarla güçlü bir takımız! Bu güçlü takımın ve tüm dünya kadınlarının #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun! Takım olmak, birlikte emek vermek demek. Biz, kadınlarla güçlü bir takımız! Bu güçlü takımın ve tüm dünya kadınlarının #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun!

BEŞİKTAŞ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. #8MartDünyaKadınlarGünü

TRABZONSPOR

Bize her maç #DünyaKadınlarGünü! Sizlerle sevincimizde, hüznümüzde, mücadelemizde #YanYana olmaktan onur duyuyoruz!

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. #DünyaKadınlarGünü

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı...
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