Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı...

Türkiye'nin 4 büyük kulübü ve TFF, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.

FENERBAHÇE

Kadınlar, Fenerbahçe'nin dününde, bugününde, geleceğindedir! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

GALATASARAY

Takım olmak, birlikte emek vermek demek. Biz, kadınlarla güçlü bir takımız! Bu güçlü takımın ve tüm dünya kadınlarının #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun! Takım olmak, birlikte emek vermek demek. Biz, kadınlarla güçlü bir takımız! Bu güçlü takımın ve tüm dünya kadınlarının #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun!

BEŞİKTAŞ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. #8MartDünyaKadınlarGünü

TRABZONSPOR

Bize her maç #DünyaKadınlarGünü! Sizlerle sevincimizde, hüznümüzde, mücadelemizde #YanYana olmaktan onur duyuyoruz!

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. #DünyaKadınlarGünü