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Giriş Tarihi: 8.3.2022 22:46

Kulüpler Birliği'nden, TFF'nin hakemler kararıyla ilgili açıklama

AA
Kulüpler Birliği’nden, TFF’nin hakemler kararıyla ilgili açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Süper Lig ile 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Kulüpler Birliği'nden, TFF'nin hakemler kararıyla ilgili açıklama
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