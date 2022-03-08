Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, bugünkü antrenmanda sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde bugün gerçekleştirilen antrenmanda Mbappe'nin sol ayağına darbe aldığı belirtildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığının ve tıbbı incelemenin güven verdiğinin ifade edildiği açıklamada, 24 saat içinde yeniden incelemenin yapılacağı kaydedildi.
MBAPPE OYNAMAYABİLİR
Yıldız oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynanacak rövanş karşılaşmasında oynayamama ihtimalinin olduğu belirtildi.
Ayrıca açıklamada, İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un hafta sonuna kadar bireysel antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.
Ander Herrera'nın bireysel antrenmanlarına ve tedavisine devam edildiği, takımla çalışmalara hafta sonu başlayacağı belirtildi.
İŞTE O ANLAR:
Takım arkadaşı Gueye'nin bu sert müdahalesine maruz kalarak sakatlanan Mbappe, yarınki Real Madrid maçında forma giyemeyecek. pic.twitter.com/c5ZuXgZQ5T— Sabah Spor (@sabahspor1) March 8, 2022