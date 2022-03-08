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Giriş Tarihi: 8.3.2022 10:22 Son Güncelleme: 8.3.2022 10:28

PSG'de Real Madrid maçı öncesi Kylian Mbappe böyle sakatlandı! İşte o anlar...

PSG’de Real Madrid maçı öncesi Kylian Mbappe böyle sakatlandı! İşte o anlar...

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Kylian Mbappe, antrenmanda takım arkadaşı Idrissa Gueye'nin müdahalesi sonrası sakatlandı. Yıldız oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynanacak rövanş karşılaşmasında oynayamama ihtimalinin olduğu belirtildi. İşte Mbappe'nin sakatlandığı o an...

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, bugünkü antrenmanda sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde bugün gerçekleştirilen antrenmanda Mbappe'nin sol ayağına darbe aldığı belirtildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığının ve tıbbı incelemenin güven verdiğinin ifade edildiği açıklamada, 24 saat içinde yeniden incelemenin yapılacağı kaydedildi.

MBAPPE OYNAMAYABİLİR

Yıldız oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynanacak rövanş karşılaşmasında oynayamama ihtimalinin olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un hafta sonuna kadar bireysel antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.

Ander Herrera'nın bireysel antrenmanlarına ve tedavisine devam edildiği, takımla çalışmalara hafta sonu başlayacağı belirtildi.

İŞTE O ANLAR:

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PSG'de Real Madrid maçı öncesi Kylian Mbappe böyle sakatlandı! İşte o anlar...
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