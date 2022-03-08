Son dakika: Burak Elmas Barcelona maçına davet etmişti! Fatih Terim’den yanıt geldi...

"Hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu."

"Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle, sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza başarılar dilerim. Umuyorum ki, turu geçen taraf biz olacağız."