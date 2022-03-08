Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdular…
Giriş Tarihi: 8.3.2022 22:08 Son Güncelleme: 8.3.2022 22:11

Son dakika haberleri: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdular…

Son dakika haberleri: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdular…

Son dakika haberleri… Süper Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray’da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Domenec Torrent yönetiminde sezona devam eden sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun hazırlıklarını da şimdiden yapıyor. Yeni sezonda birçok oyuncusuyla sözleşmesi sona erecek olan Galatasaray’da yaşanacak ayrılıklar şimdiden belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllardır forma giyen yıldız oyuncunun yeni adresi de belli oluyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Fatih Terim yönetiminde giren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarının aksine Süper Lig'de beklentilerin altında kalmıştı.

Ligde üst üste gelen kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adam Fatih Terim ile yollar ayrıldı ve yerine Domenec Torrent getirildi.

Yaşanan bu ayrılık nedeniyle yönetimle bağı kopan Galatasaray taraftarları, Nef Stadyumu'nda oynanan maçlarda Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti.

Elmas ise yeni hoca Domenec Torrent'e güvendiğini belirterek sezon sonuna kadar devam edeceklerini belirtti.

Domenec Torrent döneminde kadroda birçok oyuncunun kaderi değişirken, yeni sezonun planlaması da şimdiden yapılmaya başlandı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve yetersiz görülen birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da ayrılıklar netleşiyor.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ İDDİASI

Galatasaray'ın 2017-18 sezonunda West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.

Tecrübeli oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın teklif ettiği yeni sözleşmeyi reddettiği söylenmişti.

Galatasaray'ın yıllık ücretinde indirim yapmasını teklif ettiği söylenen Feghouli, bu teklifi reddederek yeni takım arayışlarına başladığı iddia edildi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

32 yaşındaki Cezayirli oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 27 maçın 16'sında ilk 11'de yer almıştı.

Feghouli, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 5 asistle katkıda bulundu. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu sarı-kırmızılı takım ile kariyeri boyunca ise 159 maçta 34 gol ve 32 asist kaydetti.

Star Gazetesi'nin Fransız basınına dayandırarak verdiği haberde; Almanya Bundesliga takımlarından Mainz 05, sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Sofiane Feghouli ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

Alman ekibinin ilerleyen günlerde Feghouli ile temas kuracağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Kiev düşerse her şey bitecek mi? Avrupa'da etkisi derin olur! Bir sonraki adım...
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
Son dakika! Joe Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı! İngiltere aşamalı durduracak
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ı serbest bırakan hakime sert sözler: Bakanıma söyledim, yakın takibe alın
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulüp izledi
Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bundesliga..."
Rusya Ukrayna savaşını 25 yıl önce tahmin etmiş! Joe Biden’ın o sözleri şoke etti!
‘İktidarın ekmeğine yağ sürmeyin’
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdular…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA