Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibine 15 puan fark atarak şampiyonluğa her geçen hafta bir adım daha yaklaşan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun planlamalarını yaptığı dönemde yeni gelişmeleri de gündemine alıyor.

Rus kulüplerinin uluslararası spor organizasyonlarından men kararlarının gelmesinin ardından FIFA ve UEFA'nın iki ülkede oynayan yabancı oyunculara transfer hakkı tanıması bordo-mavili kulübü transfer süreci için harekete geçirdi.

Ukrayna'da futbolun geleceğinin belirsiz olması, Rus takımlarının ise men kararları önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Trabzonspor'u eleme turunda daha kolay rakiplerle eşleşme durumunu ortaya çıkartıyor. Ayrıca, FIFA ve UEFA'nın iki ülkede oynayan yabancı oyuncular hakkında verdiği transfer kararının yanı sıra iki ülkeden ayrılmayı planlayan oyuncuların sayısının da fazla olması Karadeniz ekibini bu alanda ciddi bir araştırmaya itti.

Bordo-mavili kulübün araştırma komitesi takımın ihtiyaçları doğrultusunda iki ülkede futbol kariyerlerini sürdüren oyuncularla ilgili çalışmasını sürdürüyor.