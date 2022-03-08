Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ardından bu maçtaki Kim Min-jae gerçeği ortaya çıktı. Avrupa'nın 5 büyük kulübünün sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim'i izlediği belirtildi. İşte o dev takımlar ve tüm detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı ve maç 2-2 berabere bitti.
Zorlu derbi karşılaşmasının ardından ise bu maçtaki Kim Min-jae gerçeği ortaya çıktı.
Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Kim Min Jae'yi Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un izlediğini yazdı.
Ayrıca Sepulveda haberin detayında, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Mbemba'nın yerine Kim Min-jae'yi değerlendirebileceğini belirtti.
TRABZONSPPOR MAÇINDA REKOR KIRDI
Trabzonspor maçında çok kritik müdahalelerde bulunan Kim, karşılaşmanın 90+6. dakikasında attığı deparla maçın kaderini belirleyen isim oldu. Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koştu ve müdahalesiyle muhteşem bir hamle yaptı.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Sarı-Lacivertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper bu sezon 34 maçta forma giydi.
Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Min Jae-Kim 2 sezonda 60 maça çıktı. Kim, bu performasından sonra Milli Takıma seçilmeyi başardı.
2019 Ocak transfer döneminde 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden BJ Guon'a transfer oldu. Çin'de toplamda 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa ekibinin de radarına girdi.
Tottenham'da görev yaptığı sürede Jose Mourinho'nun Kim Jae Min'i takımda görmek istediği fakat o dönem Beijing Guoan'ın satmak istemediği 1.90 boyundaki Min-jae Kim, 2020 yılında Juventus scout ekibinin de dikkatini çekmişti.