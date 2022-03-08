TRABZONSPPOR MAÇINDA REKOR KIRDI

Trabzonspor maçında çok kritik müdahalelerde bulunan Kim, karşılaşmanın 90+6. dakikasında attığı deparla maçın kaderini belirleyen isim oldu. Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koştu ve müdahalesiyle muhteşem bir hamle yaptı.