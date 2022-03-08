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Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:38 Son Güncelleme: 8.3.2022 11:40

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulüp izledi

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı ve maç 2-2 berabere bitti. Zorlu derbi karşılaşmasının ardından bu maçtaki Kim Min-jae gerçeği ortaya çıktı. Avrupa'nın 5 büyük kulübünün sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim'i izlediği belirtildi. İşte o dev takımlar ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - FB spor haberi (sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ardından bu maçtaki Kim Min-jae gerçeği ortaya çıktı. Avrupa'nın 5 büyük kulübünün sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim'i izlediği belirtildi. İşte o dev takımlar ve tüm detaylar...

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştı ve maç 2-2 berabere bitti.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

Trabzonspor maçına gösterdiği müthiş performansla Kore'li yıldız oyuncu Kim Min-Jae damga vurdu.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

Zorlu derbi karşılaşmasının ardından ise bu maçtaki Kim Min-jae gerçeği ortaya çıktı.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

Avrupa'nın 5 büyük kulübünün sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim'i izlediği belirtildi.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Kim Min Jae'yi Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un izlediğini yazdı.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

Ayrıca Sepulveda haberin detayında, Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Mbemba'nın yerine Kim Min-jae'yi değerlendirebileceğini belirtti.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

TRABZONSPPOR MAÇINDA REKOR KIRDI

Trabzonspor maçında çok kritik müdahalelerde bulunan Kim, karşılaşmanın 90+6. dakikasında attığı deparla maçın kaderini belirleyen isim oldu. Trabzonspor ceza sahası çevresinden koşmaya başlayan Kim Min-Jae, 60 metreyi 8 saniyede koştu ve müdahalesiyle muhteşem bir hamle yaptı.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-Lacivertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper bu sezon 34 maçta forma giydi.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

KIM MIN-JAE KİMDİR?

Min-jae Kim, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Min Jae-Kim 2 sezonda 60 maça çıktı. Kim, bu performasından sonra Milli Takıma seçilmeyi başardı.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

2019 Ocak transfer döneminde 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden BJ Guon'a transfer oldu. Çin'de toplamda 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa ekibinin de radarına girdi.

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae’yi 5 dev kulüp izledi

Tottenham'da görev yaptığı sürede Jose Mourinho'nun Kim Jae Min'i takımda görmek istediği fakat o dönem Beijing Guoan'ın satmak istemediği 1.90 boyundaki Min-jae Kim, 2020 yılında Juventus scout ekibinin de dikkatini çekmişti.

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Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulüp izledi
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