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Giriş Tarihi: 8.3.2022 16:33 Son Güncelleme: 8.3.2022 17:11

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri yarın başlıyor!

İHA
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri yarın başlıyor!

Avrupa’nın en prestijli 2’nci kupası olan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu heyecanı başlıyor.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ilk ayağı maçları yarın ve 10 Mart Perşembe günü oynanacak toplam 7 karşılaşma ile tamamlanacak.
İspanya temsilcisi Barcelona ile eşlenen Galatasaray 10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda sahaya çıkacak.
Bu turda Spartak Moskova ile eşleşen Leipzig, maç yapmadan üst tura kalacak. UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlara katılımını askıya alma kararından dolayı Spartak Moskova turnuvadan elenmişti.
Son 16 Turu ilk ayağı maç programı TSİ şu şekilde:

Yarın
20.45 Porto - Lyon
20.45 Real Betis - Eintracht Frankfurt

10 Mart Perşembe
20.45 Sevilla - West Ham United
23.00 Rangers - Kızılyıldız
23.00 Braga - Monaco
23.00 Atalanta - Bayer Leverkusen
23.00 Barcelona - Galatasaray

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri yarın başlıyor!
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