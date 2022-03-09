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Giriş Tarihi: 9.3.2022 20:03 Son Güncelleme: 9.3.2022 20:21

Domenec Torrent'ten Barcelona yorumu! "Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi gidiyor"

Domenec Torrent’ten Barcelona yorumu! Xavi’nin Barcelona’sı çok iyi gidiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray, son 16 turu maçında Barcelona ile karşılaşacak. Perşembe gecesi 23.00'te oynanacak maç öncesi teknik direktör Domenec Torrent, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın oynanacağı Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Torrent, "Kimse için sır değil, Xavi'nin Barcelona'sı şu anda sezonun en formda döneminde. Şampiyonlar Ligi'nde olsalardı kazanmaya hazırdı." dedi.

Teknik direktör Xavi Hernandez'in yarınki karşılaşmada kadrosunda rotasyon yapacağı görüşlerine de cevap veren Torrent, "Barcelona yüksek düzeyde bir oyuncu kadrosuna sahip ve bu yüzden rotasyon normal olur. Ama bireysel değişiklikler takımın oyun stilini değiştirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Torrent, ligdeki Konyaspor maçına göre yarın bazı değişiklikler olacağını kaydederek, "Mükemmelin üstünde bir maç oynamamız gerekiyor. Barcelona sahasında oynadığı her maçı kontrolü altında tutuyor. Bu, her takım için geçerli. İyi savunma ve iyi hücum yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın ligdeki durumuyla ilgili sorulara da cevap veren İspanyol teknik adam, şunları söyledi:

"Galatasaray her zaman yukarıda olması gereken bir takım, tabii ki mevcut durumdan çıkmamız lazım. Ama geldiğimiz zaman ile şu andaki durumu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Galatasaray iyi oynuyor, oyunu kontrol ediyor, kontrataklardan gol yemiyor. Takım, kulüp aynı zamanda taraftarlar için kesinlikle zor bir yıl olduğunu inkar edemeyiz ama buradan benim değil futbolcuların kalitesiyle çıkacağız."

INAKİ PENA: "YÜZDE 120 İLE OYNAMALIYIZ"

Diğer yandan kaleci Inaki Pena da maçla ilgili, "Turu ayakta tutacak bir sonuç almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bittiğinde Barcelona'ya geri dönmesi beklenen Pena, "Şu an Galatasaray için ter döküyorum ve tüm konsantrem burada. Sezon bitince yazın ne olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Pena, Barcelona maçı için şu ifadeleri kullandı:

"Çok özel ve çok sert bir rakiple eşleştik. Büyük bir maç olacak. Herkes Barcelona'nın aldığı sonuçları görüyor. Xavi, bizi kötü bir dönemde yakaladı çünkü en iyi dönemindeler. Ama biz de Türkiye'nin en büyük kulübüyüz ve buraya dünyanın en iyi stadını görmeye, öylesine maç oynamaya gelmedik. Her şeyimizi sahaya koyacağız. Yarın iyi bir sonuç alabilmek için yüzde 100 değil, yüzde 120 ile oynamalıyız."

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Domenec Torrent'ten Barcelona yorumu! "Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi gidiyor"
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