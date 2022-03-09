Domenec Torrent'ten Barcelona yorumu! "Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi gidiyor"

Pena, Barcelona maçı için şu ifadeleri kullandı:

"Çok özel ve çok sert bir rakiple eşleştik. Büyük bir maç olacak. Herkes Barcelona'nın aldığı sonuçları görüyor. Xavi, bizi kötü bir dönemde yakaladı çünkü en iyi dönemindeler. Ama biz de Türkiye'nin en büyük kulübüyüz ve buraya dünyanın en iyi stadını görmeye, öylesine maç oynamaya gelmedik. Her şeyimizi sahaya koyacağız. Yarın iyi bir sonuç alabilmek için yüzde 100 değil, yüzde 120 ile oynamalıyız."