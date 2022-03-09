Gençlerbirliği’nin genç stoperi Metehan Mert, dünya yıldızlarını örnek alıyor!

Başkent ekibinin 22 yaşındaki futbolcusu Metehan Mert, kulüp YouTube kanalında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Bu sezon attığı gollerle Gençlerbirliği'ne önemli puanlar kazandıran genç oyuncu, bir taraftarın "Kafa golleri için özel bir çalışma yapıyor musun?" sorusuna "Altyapıdan beri çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra da kenar ortalarında Musa ve Ömürcan'la bu konuda birlikte çalışıyorum. Bu çalışmaların karşılığını da sahada alıyorum. Takımıma da katkı sağladığım için bu benim adıma güzel bir duygu." yanıtını verdi.

Kendine örnek aldığı ismin sorulması üzerine Metehan, "Sergio Ramos'u çok beğeniyorum. Futbolu, sahadaki duruşu ve liderliği ile çok farklı bir oyuncu. Buna Fabio Cannavaro'yu da ekleyebilirim. Videolardan geçmişte yaptığı maçları izliyorum, o da çok iyi bir oyuncu benim için." ifadelerini kullandı.

"STOPERDE KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Zaman zaman sağ bekte de forma giyen Metehan Mert, hangi mevkide kendisini rahat hissettiğiyle ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Altyapıdan itibaren hep stoperde oynadım. Hocamız bu sezon sağ bekte de görev verdi. Hocamız nerde görev verirse elimden geleni yaparak takımıma katkı vermek istiyorum. Taraftarlarımız 'forvet oynamayı düşünüyor musun' diye şakalar yapıyor. Forvet olur, sağ bek olur, benim için fark etmiyor. Hocamın bana güvenip, formayı verdiği mevkide elimden geleni yapıyorum ama stoperde kendimi daha rahat hissediyorum."

Kendisi gibi Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve başkent ekibinde kaptanlık da yapan Ahmet Çalık'la ilgili duygularını paylaşan genç savunma oyuncusu, "Ahmet ağabeyi ben çok severdim. Tüm maçlarını izleyebilmek için altyapıdayken kombine almıştım. Sahada ne yapıyor, nasıl duruyor, nasıl konuşuyor... Hareketlerini izlemek için stada giderdim. Antrenmanlarını elimden geldiğince kaçırmamaya çalışıyordum. Galatasaray'a gittiğinde sürekli konuşuyorduk. Arıyordum, ne zaman arasam telefonumu açıyordu, ne zaman ihtiyacım olsa bana karşılık veriyordu. Onu gerçekten çok seviyordum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Metehan Mert, Kocaelispor maçı için taraftara "Taraftarımızın varlığıyla daha iyi oynuyoruz. Sizin desteğiniz biz güç veriyor. Stat ne kadar dolu olursa ne kadar sizi arkamızda hissedersek bu bizim performansımıza yansıyor. Tüm taraftarlarımızı Kocaelispor maçına bekliyoruz." çağrısında bulundu.