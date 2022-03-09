Liverpool'un eski yıldızından Rusya ve Putin'e ağır sözler! "Vatanımı bombalayan o yaratığı..."

"Ülkemle gurur duyuyorum. Güzel şehirlerimiz ve harika insanlarımız var. Savaşmaya devam edeceğiz ve kazanacağız. Ama bunun bedeli çok ağır. Hayatını kaybedenler... 2022 yılındayız, İkinci Dünya Savaşı'nda değil."