Omar Elabdellaoui’den Galatasaray sözleri! "Galatasaray benimle bir evladı gibi ilgilendi"

"Galatasaray bana sadece destek vermedi. Çocuğuyla ilgilenir gibi ilgilendiler benimle. Baktığımız zaman kaza gerçekleşmeden kısa bir süre önce gelmiştim kulübe ve kaza gerçekleştikten sonra da her kademeden burada çalışan, çalışmayan herkes bana çok fazla destek verdi. Ben hiçbir zaman bu borcun karşılığını ödeyemem. Yapabileceğim tek bir şey var, sadece ve sadece sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini vermek ve takıma olabildiğince fayda sağlamak. Hastaneye girer girmez, bütün süreç boyunca Galatasaray ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana gösterdi. Sanırım başka bir oyuncu başka bir yerde böyle bir şeyle karşılansa hiçbir zaman bu şekilde bir davranışı görebileceğini sanmıyorum. Ben de bu sevginin karşılığın olabildiğince vermeye çalışacağım."