Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."

SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, MHK'nin tarihi kararını böyle değerlendirdi. İşte usta isimlerin gündeme oturacak sözleri ve tüm detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden açıklayarak 13 hakemi listeden çıkardı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, MHK'nin tarihi kararını böyle değerlendirdi. İşte usta isimlerin gündeme oturacak sözleri ve tüm detaylar...
ERMAN TOROĞLU - YAPILMASI GEREKİYORDU!
Daha önce, Hasan Doğan zamanında 6-7 hakem gitmişti. Bu hakemlik aleminde en büyük operasyondu. Son gelen Merkez Hakem Kurulu'na baktığımızda Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp ve Serdar Tatlı'dan bazı hakemler istediler. Onlar da vermemek için gittiler. Hakem alemi, temsilci alemi ve futbolcu alemi herkes birbirini tanır. Bu operasyonu MHK ve TFF tek başına yapamaz. Bu olayı büyük ihtimalle Kulüpler Birliği'nin isteği, federasyonun onayı ile MHK yapmıştır. Bir yerden başlanacaktı ve mutlak yapılması gereken bir şeydi.
Şu anda görev yapacak hakemlerin arasında da dışarıda kalacak isimler var mıdır? Evet var. Bu futbolda ihtilaldir. Hakemleri yönlendiren dernekteki insanların, gözlemciler ve temsilciler derneğinin başındaki arkadaşın da dikkatli olması lazım. Bu ailenin temizlenmesi lazım. Burada iş yapacak hakemlerin ailelerini bu işlere sokmayacaksınız. Temizliği tam yapacaksınız, halının altına süpürmeyeceksiniz. Türk futbolu için bir deprem bu ve devamı da gelecektir…
LEVENT TÜZEMEN - HAKEMLERİ ŞAİBE ALTINA SOKTUNUZ!
Nihat Özdemir, bu kararlarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır. 'Hangi hakemler neden listeden çıkarıldı? sorularının bir karşılığı olması lazım. Lig yarışının kızıştığı bir ortamda böyle bir karar nasıl alınır? Oyun oynanırken kural değişir mi? Değişmez… Hakemler de sezon sonuna kadar değişmemeliydi. FIFA ve UEFA, herhalde bunun hesabını soracaktır. Eğer gerekçe göstermeden bu kararları alıyorsanız, açıkladığınız hakemleri şaibe altına sokuyorsunuz. Ben hakemlerin yerinde olsam mahkemeye başvurur, neden görevden alındıklarının gerekçesini sorarım.
Çünkü hakemlikleri bittiği zaman bu insanlar toplum içine karışacaklar ama sokaktaki gözler onlara hep şüpheli olarak bakar. Sayın Nihat Özdemir, depremin kaosa dönüşmemesi için mutlaka bir açıklama yapmalı ya da yaptırmalı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından sonra TFF'ye seslenip 'Hakemler içindeki FETÖ'cüleri temizleyin' talimatında bulunmuştu. Başta Cüneyt Çakır olmak üzere gönderilen hakemlerle ilgili gerekçeler anlatılmazsa, Sancak'ın şüphelerine bu isimler muhatap olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL - MHK İLE TFF'NİN ORTAK KARARIDIR!
Bugüne kadar görülmemiş bir MHK operasyonu. Tabii ki MHK bu kararı kendi kendine almadı. Belli ki TFF yönetimiyle ortak bir karar alındı. En ilginci de Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık… Cüneyt Çakır, Dünya Kupası için FIFA aday kadrosunda olan bir hakem. Eğitimlerine de katıldı. Ali Palabıyık ise Şampiyonlar Ligi'nde grup maçı yönetti. Bu kararla birlikte Dünya Kupası'nda bana göre Türk hakemi olmayacak.
GÜRCAN BİLGİÇ - BU BİR SABIKA TEMİZLİĞİ!
Çok geçmişte taraftarların ve yöneticilerin üstünde ne kadar 'negatif' iz bırakan isim varsa MHK 'Ben sizinle devam etmeyeceğim' demiş. Cüneyt Çakır dahil bütün hakemler, yöneticilerin de tayinler açıklandığında taraftarların da güven endeksinin içinde değildi. Mesela Çakır VAR geldiğinden beri kararları en çok değişen hakemlerimizden.
Kalan isimler arasında derbiler dahil herhangi bir maça verildiğinde 'düşman' kelimesinin kullanılacağı tek bir hakem yok. Bir nevi MHK, 'sabıka temizliği' yaptı. Kurunun yanında yanan yaşlar da olmuştur. Çünkü Türkiye'de futbol mantığın önüne duygular konularak yorumlanıyor. Hakemler de bundan nasibini alıyor. Ancak hepsinin bir açıklama alacağı var. Bunu MHK yapmalı!
AHMET ÇAKAR - ÇAKIR ARTIK AVRUPA'DA NASIL MAÇ YÖNETECEK!
TFF ve MHK, Türk hakemliğine en büyük ihaneti yapmıştır. İşin aslı çok açık: Servet Yardımcı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyesi Ahmet Şahin sözüm ona kendilerini kurtarmak için ve onlara destek veren birkaç kulübü mutlu etmek amacıyla 13 hakemin kellesini almışlardır. Bunların içinde FIFA hakemleri var. Bunların içinde Cüneyt Çakır gibi Avrupa'nın en iyi üç hakeminden biri var.
Bunların içinde Türk hakemliğinin yıllarca hamal gibi yükünü taşıyan Fırat Aydınus var. Bunların içinde Ali Palabıyık gibi, Abdulkadir Bitigen gibi FIFA hakemleri mevcut. Neymiş yeni yapılanma bırakın bu işleri. Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ve Ahmet Şahin aranızdaki iş ilişkisini topluma açıklayın. Bu suç değil. Artık problemler başlayacak. Mesela görev vermeyeceğiniz Abdulkadir Bitigen bu gece Manchester'da VAR hakemi. Mesela kafasını kopartmayı düşündüğünüz Çakır, haftaya Avrupa'da maç yönetecek, sonra da Dünya Kupası'na gidecekti. 2-3 ay maç yönetmeyecek olan bir Çakır, Avrupa'da nasıl maç yönetebilir?
ARAŞTIRILMASI GEREKLİ
Bu yapılanlar TFF ve MHK'de bir avuç adamın birçok hakemi feda etme operasyonudur. Türk futbolu için Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Spor Bakanımızı göreve davet ediyorum. Bu 13 hakem maç mı satmıştır? Bu 13 hakem şike mi yapmıştır? Bu 13 hakem uyuşturucu aleminde mi yakalanmıştır ya da terör örgütü üyesi midir ki bunları tasfiye ediyorsunuz?
Buradan FIFA Başkanı İnfantino'ya sesleniyorum. Bu duruma el koymazsanız Türkiye'de önemli sıkıntılar yaşanacak. Dünyanın en önemli maçlarını yöneten bir adama yani Çakır'a siz Türkiye'de maç yönettirmezseniz şaibeli olan taraf TFF ve MHK'dir. Biliyorum ki bazı TFF üyeleri ve MHK baskı altındadır. Bunların araştırılması gerekir.