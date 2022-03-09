Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Karim Benzema 17 dakikada PSG'yi dağıttı! Real Madrid tarihine geçti Kylian Mbappe...
Giriş Tarihi: 10.3.2022 00:59 Son Güncelleme: 10.3.2022 01:14

Son dakika: Karim Benzema 17 dakikada PSG'yi dağıttı! Real Madrid tarihine geçti Kylian Mbappe...

Son dakika: Karim Benzema 17 dakikada PSG’yi dağıttı! Real Madrid tarihine geçti Kylian Mbappe...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında PSG'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibine turu getiren golleri ikinci yarıda 17 dakikada hat-trick yapan Karim Benzema kaydetti. Bu maç sonrası hem Karim Benzema ve hem Kylian Mbappe attıkları gollerle tarihe geçtiler.

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, PSG'yi konuk etti. İlk maçı 1-0 keybeden Real Madrid, karşılaşmayı 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibine turu getiren golleri ikinci yarıda 61' 76' ve 78'de attığı 3 golle hat-trick yapan Karim Benzema kaydetti.

BENZEMA TARİHE GEÇTİ!

Ayrıca 34 yaşındaki Fransız golcü, Real Madrid kariyerinden 309 gole ulaşarak Alfredo Di Stafano'yu geride bıraktı ve kulüp tarihin en golcü 3. futbolcusu oldu.

Öte yandan Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu (34 yıl, 80 gün). Yıldız futbolcu, Raul'ü de geride bırakarak Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan 3. futbolcu oldu.

Bu sonuçla PSG, Devler Ligi'ne veda ederken Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool ve Manchester City'nin ardından çeyrek finale yükselen 4. takım oldu.

ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final ve yarı final kuraları 18 Mart 2022'de çekilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 12-13 Nisan'da oynanacak.

Turnuvada yarı final etabında ilk maçlar 26-27 Nisan, rövanşlar ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Turnuvanın finali 28 Mayıs tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak.

MBAPPE PSG TARİHİNE GEÇTİ!

Bu arada Kylian Mbappe, Real Madrid'e attığı golle 156 gollü Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak 157 golle PSG tarihin en golcü 2. futbolcusu oldu. Fransız ekibinin tarihinin en golcü futbolcusu attığı 200 golle Edinson Cavani.

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Son dakika: Karim Benzema 17 dakikada PSG'yi dağıttı! Real Madrid tarihine geçti Kylian Mbappe...
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