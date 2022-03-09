Son dakika: Karim Benzema 17 dakikada PSG’yi dağıttı! Real Madrid tarihine geçti Kylian Mbappe...

Öte yandan Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu (34 yıl, 80 gün). Yıldız futbolcu, Raul'ü de geride bırakarak Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan 3. futbolcu oldu.