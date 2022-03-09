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Giriş Tarihi: 9.3.2022 13:53 Son Güncelleme: 9.3.2022 14:38

Son dakika: MHK'dan skandal hata! Galatasaray - Kasımpaşa maçına hakem atanmadı

Son dakika: MHK’dan skandal hata! Galatasaray - Kasımpaşa maçına hakem atanmadı

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, büyük bir skandala imza attı... MHK, Galatasaray u16 ile Kasımpaşa U16 takımlarının arasında oynanacak olan maça hakem atamayı unuttu. İşte tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, büyük bir skandala imza attı...

MHK, Galatasaray u16 ile Kasımpaşa U16 takımlarının arasında oynanacak olan maça hakem atamayı unuttu.

Galatasaray (U16)-Kasımpaşa (U16) maçı TFF'nin hakem atamayı unutmasından dolayı başlayamadı.

9 Mart Çarşamba saat 12.00'de başlaması planlanan maça hakemler gelmedi ve sonrasında maça hakem atanmadığı anlaşıldı.

TFF'ye bu durumla alakalı olarak haber verildi. TFF ise maçın 13.00'e alındığını kulüplere bildirdi.

Mücadele ancak 13.20'de başlayabildi.

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Son dakika: MHK'dan skandal hata! Galatasaray - Kasımpaşa maçına hakem atanmadı
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