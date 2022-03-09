Son dakika: Stefan Kuntz, Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu...

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"Özellikle Hamit Altıntop başta olmak üzere tüm yöneticiler bana yardımcı oldu. Son maçlarından sonra bir özgüven kaybı yaşanmıştı. İlk odağımız futbolcular ve teknik ekipti. Yardımcım ve ben birçok maça giderek oyuncuları canlı izledik. Portekiz maçlarını analiz ettik. Teknik ekiple birlikte A, B ve C planlarımızı konuştuk."