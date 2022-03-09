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Giriş Tarihi: 9.3.2022 18:35 Son Güncelleme: 9.3.2022 18:42

Son dakika: Stefan Kuntz, Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu...

Son dakika: Stefan Kuntz, Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu...

Son dakika haberleri... A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli takım için oldukça önemli olan Portekiz maçı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kuntz, tüm futbolseverlerin merak ettiği isimler olan Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu hakkındaki kararlarını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz karşılaşması öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Kuntz, Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu hakkında verdiği kararı bu programda açıkladı.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"Özellikle Hamit Altıntop başta olmak üzere tüm yöneticiler bana yardımcı oldu. Son maçlarından sonra bir özgüven kaybı yaşanmıştı. İlk odağımız futbolcular ve teknik ekipti. Yardımcım ve ben birçok maça giderek oyuncuları canlı izledik. Portekiz maçlarını analiz ettik. Teknik ekiple birlikte A, B ve C planlarımızı konuştuk."

"Yardımcım Kenan Koçak ile birçok maça gidiyoruz. Ama Kenan neredeyse tüm Türkiye'yi gezdi. 70 maçı canlı izledik. Her oyuncunun milli takıma seçilmek için her zaman şansı var."

"Çağlar, Merih ve Hakan taktiğimizin kilit oyuncuları. Kaptan Burak ile de konuşup fikir alışverişi yapıyoruz."

"Oyun karakterini oturtmak için vaktimiz var. Eğer Portekiz maçında başarılı olamazsak EURO 2024 için hemen çalışmalara başlamalıyız."

"MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLECEK"

"Önceliğim Portekiz'i yenecek kadroyu seçmek. Bazen bir oyuncu kulübünde oynamıyordu ama milli takım için önemlidir. Genç oyuncular kadar takıma liderlik edecek oyuncular da çok önemli."

"Enes Ünal ile tanıştım. Ben geldiğimden beri milli takımda yer almıyordu. Büyük bir yetenek. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, Enes Ünal milli takıma davet edilecek."

"Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu aday kadroya çağıracağım."

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Son dakika: Stefan Kuntz, Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu kararını açıkladı! Merakla bekleniyordu...
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