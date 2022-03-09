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Giriş Tarihi: 9.3.2022 08:55 Son Güncelleme: 9.3.2022 09:06

Transfer piyasası karıştı!

Transfer piyasası karıştı!

Ukrayna ve Rusya’da forma giyen oyunculara yönelik kararlar yeniden transfer sürecini başlattı. Beka, Tete, Marlon gibi isimler boşa çıktı

FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'da görev yapan futbolculara transfer tahtasını açması ile birlikte transfer piyasası da yeniden hareketlendi. Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen yabancı oyuncu ve antrenörlere tek taraflı fesih hakkı gelirken, Ukrayna takımlarına ise 30 Haziran'a kadar sözleşmelerin askıya alınması imkanı verildi. Ukrayna ve Rusya'dan oyuncu transfer etmek isteyen kulüpler için 7 Nisan'a kadar da hak tanındı. Türk Milli Takımı forması giyen Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'dan ayrılmayacağını açıklarken özellikle AB vatandaşı futbolcular Rus takımlarına veda etti. Lokomotif Moskova'dan Beka Beka'nın yanı sıra Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in yıldızları da transfer piyasasının gözde isimleri durumunda.

BİR GÖRÜŞ
Suat UMURHAN

İnsani bir hak!
Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kararlar silsilesi ile karşı karşıyayız. Başta FIFA ve UEFA olmak üzere tüm spor organizasyonlarında Rusya'ya karşı ani ve sert bir dışlama durumu söz konusu (Bkz Euroleague). Savaş çıkan bir ortamda Rusya'daki sporcuların en doğal hakkıdır bu ortamda bulunmak istememeleri. Bu oyunculara yeni transfer hakkı verilmesi insani bir hak. Lokomotiv Moskova'dan Beka Beka'nın yanı sıra Ukrayna ekibi Shakhtar'ın Brezilyalıları Pedrinho, Tete başta olmak üzere fırsat transferi olarak öne çıkabilecek isimler. Türk takımları bu ligleri takip etti mi? İşte o koca bir soru işareti.

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Transfer piyasası karıştı!
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