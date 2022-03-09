Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman takımlarının gecesi! Lyon ve Frankfurt kazandı
Giriş Tarihi: 9.3.2022 23:25

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman takımlarının gecesi! Lyon ve Frankfurt kazandı

DHA
UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman takımlarının gecesi! Lyon ve Frankfurt kazandı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu, bugün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Porto'yu deplasmanda mağlup eden Olimpik Lyon ve Real Betis deplasmanından galibiyetle dönen Eintracht Frankfurt, rövanş karşılaşmaları öncesinde avantajı eline geçirdi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Porto, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk etti. Estadio do Dragao'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Lyon, 59'uncu dakikada Lucas Paqueta'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda Porto, beraberlik golünü bulmak adına baskısını arttırsa da karşılaşma Olimpik Lyon'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 17 Mart Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Gecenin diğer karşılaşmasında ise İspanyol temsilcisi Real Betis, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Benito Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşmada deplasman ekibi, 14'üncü dakikada Filip Kostic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Real Betis, 30'uncu dakikada Nabil Fekir'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu golden iki dakika sonra Frankfurt, Daichi Kamada'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 52'nci dakikada Frankurt'ta Rafael Borre'nin kullandığı penaltıyı kaleci Claudio Bravo kurtardı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca, Eintracht Frankfurt sahadan 2-1 galip ayrılarak rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 17 Mart Perşembe günü Almanya'da oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: MHK'de tarihi karar sonrası deprem! Mete Kalkavan'ın istifa nedeni belli oldu...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için uyardı! THY 185 seferi birden iptal etti
Son dakika | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Son dakika haberi | TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken '18 Mart' detayı! Heyacanlandıran görüntüler
Türkiye’nin altın adımları! Rusya ve Batı’nın restleşmesi bu hamlelerin önemini kanıtladı
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman takımlarının gecesi! Lyon ve Frankfurt kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA