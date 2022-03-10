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Giriş Tarihi: 10.3.2022 19:39 Son Güncelleme: 10.3.2022 19:42

Burak Elmas'tan Barcelona maçı öncesi mesaj! "Galatasaray’ın tarihini onlara anlattık"

DHA
Burak Elmas’tan Barcelona maçı öncesi mesaj! Galatasaray’ın tarihini onlara anlattık

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ile düzenlenen yemek organizasyonunda buluştu. Başkan Elmas, akşam güzel bir maç olmasını temennisinde bulundu.

Galatasaray, UEFA Avupra Ligi son 16 turu ilk maçında bugün saat 23.00'te deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta ile yemekte bir araya geldi.

Yemeğin gerçekleştiği mekandan çıktıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmas, "Barcelona, bizim gibi çok özel bir kulüp. İki kulübün de çok köklü bir tarihi var, bunları paylaştık. Güzel bir yemek oldu. Umarım akşam da böyle güzel bir maç olur. Sonunda da kazanan biz oluruz" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN TARİHİNİ ONLARA ANLATTIK"

Yemekte konuşulan detaylarla ilgili de açıklamalarda bulunan Elmas, "Galatasaray'ın tarihini biraz onlara anlattık. Onların mottosu, 'Bir kulüpten fazlası', Galataasaray'ın da bir kulüpten fazlası olduğunu ve bir kültür yuvası olduğunu anlattık. Daha iyi tanıma fırsatı buldular" şeklinde konuştu.
Öte yandan Elmas, maça dair de konuştuklarını ve birbirlerine başarılar dilediklerini belirterek, "Heyecanlıyım, inşallah iyi olur. Hazırlandı ekibimiz, her şeyin iyisi olsun. Temennimiz, Galatasaray'ın her zaman kazanması, başka bir beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

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Burak Elmas'tan Barcelona maçı öncesi mesaj! "Galatasaray’ın tarihini onlara anlattık"
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