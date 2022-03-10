Burak Elmas'tan Barcelona maçı öncesi mesaj! "Galatasaray’ın tarihini onlara anlattık"

Yemeğin gerçekleştiği mekandan çıktıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmas, "Barcelona, bizim gibi çok özel bir kulüp. İki kulübün de çok köklü bir tarihi var, bunları paylaştık. Güzel bir yemek oldu. Umarım akşam da böyle güzel bir maç olur. Sonunda da kazanan biz oluruz" diye konuştu.