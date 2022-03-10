Kerem Aktürkoğlu ünlü sevincinin sırrını paylaştı! Barcelona maçı öncesi flaş sözler...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, zorlu grubunu lider ve namağlup tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maça bu akşam çıkıyor.
Hem Türk futbolu hem de Galatasaray için oldukça önemli olacak olan bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, İspanyol basınına konuştu.
Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:
Seni Türk futbolunun büyük yıldızı, Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı umudu olarak görüyorlar. Ne söylemek istersin?
"Takımımızdaki en iyi oyuncu olduğumu söyleyecek durumda değilim. Takımda çok iyi oyuncular var. Evet, taraftarımızın benden beklentilerini ve beni desteklediklerini hissedebiliyorum ama kendimi bir yıldız olarak görmüyorum ve bu da üzerimde baskı oluşturmuyor. Aksine beni her gün daha iyi olmam için motive ediyor."
"Sana Harry Potter diyorlar. Doğru mu?"
"Bazen adım Harry mi yoksa Kerem Potter mı bilemiyorum. (Gülerek) Her şey Harry Potter'ın taktığına benzeyen bir gözlük almamla başladı. Instagram'dan gözlüklü fotoğrafla paylaşımım sonrası bana Kerem Potter demeye başladı. Büyük bir Harry Potter hayranıydım. Bu yüzden hayali bir sihirli değnek sallayarak kendi gol kutlamamı yarattım. Sanırım bu benim özelliklerimden biri."
Barcelona maçına nasıl bakıyorsunuz?
"Barcelona futbol dünyasının en büyük kulüplerinden biri ve onları Avrupa Ligi'nde oynarken görmek garip bir duygu. Barça bu turnuvaya ait değil. Onlar için çok yetersiz bir turnuva fakat çok yüksek bir seviyeleri var."
"Önemli olan bizim UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında gösterdiğimiz performansı yansıtıp yansıtamayacağımız. Barcelona için çok zor bir rakip olacağımızı söyleyebilirim."
Senin için iyi bir vitrin...
"Kesinlikle! Bir futbolcu olarak her zaman en iyi rakiplere karşı oynamak ve yeteneğinizi göstermek istersiniz. Eşleşmeden beri bu maçı dört gözle bekliyordum. İspanya tüm futbolcular için ilginç, benim de niteliklerime uygun bir ülke.