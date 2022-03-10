Kerem Aktürkoğlu ünlü sevincinin sırrını paylaştı! Barcelona maçı öncesi flaş sözler...

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

Seni Türk futbolunun büyük yıldızı, Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı umudu olarak görüyorlar. Ne söylemek istersin?

"Takımımızdaki en iyi oyuncu olduğumu söyleyecek durumda değilim. Takımda çok iyi oyuncular var. Evet, taraftarımızın benden beklentilerini ve beni desteklediklerini hissedebiliyorum ama kendimi bir yıldız olarak görmüyorum ve bu da üzerimde baskı oluşturmuyor. Aksine beni her gün daha iyi olmam için motive ediyor."