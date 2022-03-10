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Giriş Tarihi: 10.3.2022 10:31 Son Güncelleme: 10.3.2022 10:33

Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! "Biletleri kesilmeli"

Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! Biletleri kesilmeli

MHK'nin aldığı hakem kararının yankıları devam ediyor. MHK, aldığı flaş bir kararla 13 hakemin görevine son verdi. Alınan tarihi kararın ardından Murat Özbostan, konuyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Diğer yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir de "Kararımız kesindir" diyerek görüşünü ortaya koydu. İşte MHK, Kulüpler Birliği ve TFF'nin bir araya geldiği o toplantıda çıkan kararlar...

MHK'nin tarihi kararı sonrası 13 Türk hakemin görevine son verildi. Alınan kararın ardından tartışmalar gündemdekini yerini koruyor. TFF, alınan kararla ilgili görüşünü net bir şekilde ortaya koydu.

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan da konuyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Ekim ayında Kulüpler Birliği, MHK ve TFF'nin bir araya geldiği toplantıda çıkan kararları gündeme getiren Murat Özbostan, "MHK Başkanı bu acı veren sürpriz ameliyatı açıklayacak" sözlerini kaleme aldı. İşte o çarpıcı sözler...

Türk futbolda önemli gelişmeler TFF Başkanı Nihat Özdemir arka arkaya yaşanıyor. Bir yanda yayın meselesi, diğer yanda yıllarını bu mesleğe vermiş ünlü hakemlere yapılan operasyon… Merkez Hakem Kurulu önceki gün büyük bir eyleme imza attı, TFF de onayladı. Tartışmalar ayyuka çıktı.

Gelin süreci başa alıp sonbahar aylarına dönelim; ekim ayında Kulüpler Birliği, MHK ve TFF'nin bir araya geldiği günlere... Konu: Hakemler… Enine boyuna tartışıyorlar.

O toplantıdan sonra çıkan sonuç; 1- MHK içerisinde yeni bir yapılanmaya gidilmeli. Sürekli başkan değişimi sonuç vermiyor. Köklü bir çözüm bulunsun. 2- Hakem atama sistemi değişsin. 3- VAR hakemleri ile saha hakemleri ayrılsın. 4- Bazı hakemlerin sezon sonunda biletleri kesilmeli... Yıpranan ve performansı son derece kötü olan isimler var.

Aradan geçen süreçte MHK, TFF yönetimine illaki bir rapor hazırlayıp bir takım öneriler sundu. Sonuçta da bir karara vardı. Kulüpler gelinen noktadan çok rahatsızdı. Durum böyleyken alınan karar tabii ki ciddi bir operasyondur.

Türkiye'de futbolun üzerindeki en büyük sorunun 'hakemler' olduğunu her fırsatta ifade eden başkanlar bugün farklı düşünebilir. Sonuçta MHK bir karar vermiş. Yani kangren olan kolu tedavi etmek için uğraşmamış, tedavi cevap vermeyince de kolu kaybetmemek için sorunlu kısmı kesmiş.

MHK Başkanı bu acı veren sürpriz ameliyatı açıklayacak. Buna ihtiyaç var. Her detayı bilmeliyiz. Fakat MHK'den yana dert yanıp, devrim isteyen kulüpler de şimdi 'Bilmiyoruz, haberimiz yok' gibisinden ifadeler kullanmamalı.

Hep söylediğiniz gibi futbol ailesi aynı gemide! Ayrı gayrı yok… Değişim başladıysa futbolun diğer aktörleri de payını almalı.. Mesala PFDK, Tahkim ve Gözlemciler…

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Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! "Biletleri kesilmeli"
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