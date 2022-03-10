Kritik toplantının detayları ortaya çıktı! "Biletleri kesilmeli"

Türkiye'de futbolun üzerindeki en büyük sorunun 'hakemler' olduğunu her fırsatta ifade eden başkanlar bugün farklı düşünebilir. Sonuçta MHK bir karar vermiş. Yani kangren olan kolu tedavi etmek için uğraşmamış, tedavi cevap vermeyince de kolu kaybetmemek için sorunlu kısmı kesmiş.