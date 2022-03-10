Satışa çıkarılan Chelsea için sürpriz talip ortaya çıktı! Ödeyebileceği miktarı açıkladı ve ilk transferini duyurdu...

Premier Lig'de mücadele eden Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, İngiltere hükümeti tarafından Vladimir Putin'e yakınlığı nedeniyle yaptırımlarla karşılaştı.
Bu nedenle Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalan Abramovich, İngiliz devi için gelen teklifleri değerlendiriyordu.
MAL VARLIKLARI DONDURULDU
BBC'den yer alan haberde, Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 Rus iş insanın İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi.
Haberde, Chelsea'ye özel bir lisans verileceği ve kulüp çalışanlarının bu lisansla görevlerine devam edeceği kaydedildi.
İngiliz hükümetinin aldığı kararın ardından Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi.
Ek olarak Roman Abramovich'in bu süreçte Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı kaydedildi.
GANALI İŞ ADAMI TALİP OLDU
Ganalı iş adamı ve siyasetçi Bernard Antwi Bosiako, İngiltere'nin Chelsea Futbol Kulübünü satın almak istediğini açıkladı.
Bosiako, bir yerel radyoda yaptığı açıklamada, 3 milyar sterlin teklifiyle Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olmak istediğini belirtti.
Altın madenciliği işinin kulübü satın almasını finanse edebileceğini kaydeden Bosiako, "Şu anda yapmak istediğim Chelsea Futbol Kulübünü satın almak. Ben bir iş adamıyım, altın madenciliği yapıyorum ve 3 milyar sterlini ödeyebilirim." dedi.
Bosiako, Chelsea'yi satın aldığında takıma getireceği ilk oyunculardan birinin Brezilyalı Vinicius Junior olacağını ifade etti.
Gana'da Chairman Wontumi olarak bilinen iş adamı Bosiako, ülkede altın madencilik firması, radyo ve televizyon sahibi.
Bosiako, aynı zamanda ülkede iktidar partisi Ulusal Vatansever Partisinin (NPP) Ashanti vilayet başkanlığı görevini yapıyor.