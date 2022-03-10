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Giriş Tarihi: 10.3.2022 18:12 Son Güncelleme: 10.3.2022 18:17

Satışa çıkarılan Chelsea için sürpriz talip ortaya çıktı! Ödeyebileceği miktarı açıkladı ve ilk transferini duyurdu...

Satışa çıkarılan Chelsea için sürpriz talip ortaya çıktı! Ödeyebileceği miktarı açıkladı ve ilk transferini duyurdu...

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın futbola dair etkileri sürüyor. Ukrayna’ya başlattığı işgal nedeniyle FIFA ve UEFA’dan büyük yaptırımlarla karşı karşıya gelen Rusya, birçok organizasyondan men edildi. Öte yandan dünya futbolunun en büyük kulüpleri arasında yer alan Chelsea ise Rus sahibi Roman Abramovich’e yapılan yaptırımlar nedeniyle satılığa çıkarıldı. Abramovich’in Chelsea’yi satışa çıkarmasının resmileşmesinin ardından dünya devi için yeni talipler birer birer ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin spor dünyasındaki yankıları sürmeye devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen futbol kulübü ise İngiliz devi Chelsea oldu.

Premier Lig'de mücadele eden Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, İngiltere hükümeti tarafından Vladimir Putin'e yakınlığı nedeniyle yaptırımlarla karşılaştı.

Bu nedenle Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalan Abramovich, İngiliz devi için gelen teklifleri değerlendiriyordu.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

BBC'den yer alan haberde, Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 Rus iş insanın İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi.

Haberde, Chelsea'ye özel bir lisans verileceği ve kulüp çalışanlarının bu lisansla görevlerine devam edeceği kaydedildi.

İngiliz hükümetinin aldığı kararın ardından Chelsea'nin satışının durdurulduğu belirtildi.

Ek olarak Roman Abramovich'in bu süreçte Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı kaydedildi.

GANALI İŞ ADAMI TALİP OLDU

Ganalı iş adamı ve siyasetçi Bernard Antwi Bosiako, İngiltere'nin Chelsea Futbol Kulübünü satın almak istediğini açıkladı.

Bosiako, bir yerel radyoda yaptığı açıklamada, 3 milyar sterlin teklifiyle Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi olmak istediğini belirtti.

Altın madenciliği işinin kulübü satın almasını finanse edebileceğini kaydeden Bosiako, "Şu anda yapmak istediğim Chelsea Futbol Kulübünü satın almak. Ben bir iş adamıyım, altın madenciliği yapıyorum ve 3 milyar sterlini ödeyebilirim." dedi.

Bosiako, Chelsea'yi satın aldığında takıma getireceği ilk oyunculardan birinin Brezilyalı Vinicius Junior olacağını ifade etti.

Gana'da Chairman Wontumi olarak bilinen iş adamı Bosiako, ülkede altın madencilik firması, radyo ve televizyon sahibi.

Bosiako, aynı zamanda ülkede iktidar partisi Ulusal Vatansever Partisinin (NPP) Ashanti vilayet başkanlığı görevini yapıyor.

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Satışa çıkarılan Chelsea için sürpriz talip ortaya çıktı! Ödeyebileceği miktarı açıkladı ve ilk transferini duyurdu...
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