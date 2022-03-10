Son dakika: Avrupa Fatihi Galatasaray! Barcelona maçından sonra yenilmezlik serisi sürdü...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk oldu. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 0-0 berabere bitti ve Galatasaray, İstanbula'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti.
Sarı-kırmızılılar, 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında 17 Mart saat 20.45'te Nef Stadı'nda Barcelona'yı konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar bu sezon grup aşamasında ve son 16 turunda çıktığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi.
Galatasaray bu süreçte deplasmanda Marsilya, Lokomotiv Moskova, Lazio ve son olarak Barcelona ile karşılaştı.
1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Galatasaray o dönemki başarısına yaklaştı.
Opta verilerine göre Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 4B), Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor (ön elemeler hariç). (7 maç)