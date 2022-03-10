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Giriş Tarihi: 11.3.2022 01:30 Son Güncelleme: 11.3.2022 01:34

Son dakika: Avrupa Fatihi Galatasaray! Barcelona maçından sonra yenilmezlik serisi sürdü...

Son dakika: Avrupa Fatihi Galatasaray! Barcelona maçından sonra yenilmezlik serisi sürdü...

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta da keybetmeyen Sarı-kırmızılılar, 4 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk oldu. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 0-0 berabere bitti ve Galatasaray, İstanbula'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Sarı-kırmızılılar, 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında 17 Mart saat 20.45'te Nef Stadı'nda Barcelona'yı konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar bu sezon grup aşamasında ve son 16 turunda çıktığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi.

Galatasaray bu süreçte deplasmanda Marsilya, Lokomotiv Moskova, Lazio ve son olarak Barcelona ile karşılaştı.

1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Galatasaray o dönemki başarısına yaklaştı.

Opta verilerine göre Avrupa kupalarında oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 4B), Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor (ön elemeler hariç). (7 maç)

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Son dakika: Avrupa Fatihi Galatasaray! Barcelona maçından sonra yenilmezlik serisi sürdü...
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