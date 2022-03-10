Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.3.2022 17:45 Son Güncelleme: 10.3.2022 18:01

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Pazartesi günü oynanacak Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak kritik maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Atilla Karaoğlan, daha önce Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçı yönetmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında diğer maçları yönetecek hakemler şöyle:

Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor-Sivasspor: Çağdaş Altay
Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Hatayspor-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
Altay-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
Kayserispor-Konyaspor: Yasin Kol

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Antalya'daki tarihi Rusya Ukrayna zirvesi sona erdi! Peş peşe açıklamalar: Bu formatta bir daha görüşürüm
Son dakika: MHK 13 hakemi neden ihraç etti? Çarpıcı açıklama! "Dünya Kupası elinden alındı"
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak: 2030’dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağız
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Son dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan flaş açıklamalar! "Hakemlerin suç örgütü ile..."
Son dakika: Barcelona maçı öncesi gerçek ortaya çıktı! Galatasaraylı 4 oyuncu...
Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Avrupa’nın ocağına ateş düştü! Gaz fiyatları el yakıyor
Son dakika: MHK'de tarihi karar sonrası deprem! Mete Kalkavan'ın istifa nedeni belli oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA