Son dakika: İngiltere’den Roman Abramoviç’e şok! Chelsea 5 oyuncusunu kaybedecek

MAÇ BİLETLERİ SATILMAYACAK
Kulüp faaliyetlerini özel izinle sürdürecek ancak kombine bilet sahipleri dışında yeni maç biletleri satılamayacak ve kulübün ürünlerini satan mağazalar kapatılacak.
CHELSEA'NİN OYUNCU ALMASI VEYA SATMASI YASAKLANDI
Alınan radikal karardan sonra Chelsea'nin yeni oyuncular alması, satması ve oyuncularla yeni sözleşme yapılması yasaklanmış oldu. Chelsea için verilen kararın ardından takımda olan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek 5 oyuncusuyla da yeni sözleşme imzalayamayacak. Bu oyuncular; Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Saul Niguez ve Charly Musonda...
CHELSEA İÇİN TALİPLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Chelsea'nin satışı için çıkan haberlere göre, New York Jets sahibi Woody Johnson ve özel bir Suudi konsorsiyumu Chelsea'yi satın almak için rekabet halinde. Abramoviç'in kulübünü 3 milyar sterlin'e satmak istediği ifade edilmişti.
9.4 MİLYAR STERLİN DEĞERİNDE BİR SERVET
2003 yılında Chelsea'yi satın alan Roman Abramoviç'in yaklaşık olarak 9.4 milyar sterlin değerinde bir serveri olduğu ifade ediliyor. Rus iş adamı, Putin'e olan yakınlığı ile biliniyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde Rus iş adamlarına gerekli yaptırımları uygulayacaklarını açıklamıştı.