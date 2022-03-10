Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İngiltere'den Roman Abramoviç'e şok! Chelsea 5 oyuncusunu kaybedecek
Giriş Tarihi: 10.3.2022 12:36 Son Güncelleme: 10.3.2022 13:34

Son dakika: İngiltere'den Roman Abramoviç'e şok! Chelsea 5 oyuncusunu kaybedecek

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İngiltere’den Roman Abramoviç’e şok! Chelsea 5 oyuncusunu kaybedecek

Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Chelsea'nin geleceği de merak ediliyordu. İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş insanının mal varlıklarını dondurdu. Bu kararla birlikte Chelsea'nin de satış süreci durdurulmuş oldu. Ayrıca karar sonrası Chelsea 5 oyuncusunu kaybedecek... İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken İngiltere'den beklenen karar geldi. İngiltere hükümeti, aralarında Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de olduğu 7 Rus iş insanının mal varlıklarını dondurdu.

MAÇ BİLETLERİ SATILMAYACAK

Kulüp faaliyetlerini özel izinle sürdürecek ancak kombine bilet sahipleri dışında yeni maç biletleri satılamayacak ve kulübün ürünlerini satan mağazalar kapatılacak.

CHELSEA'NİN OYUNCU ALMASI VEYA SATMASI YASAKLANDI

Alınan radikal karardan sonra Chelsea'nin yeni oyuncular alması, satması ve oyuncularla yeni sözleşme yapılması yasaklanmış oldu. Chelsea için verilen kararın ardından takımda olan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek 5 oyuncusuyla da yeni sözleşme imzalayamayacak. Bu oyuncular; Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Saul Niguez ve Charly Musonda...

CHELSEA İÇİN TALİPLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Chelsea'nin satışı için çıkan haberlere göre, New York Jets sahibi Woody Johnson ve özel bir Suudi konsorsiyumu Chelsea'yi satın almak için rekabet halinde. Abramoviç'in kulübünü 3 milyar sterlin'e satmak istediği ifade edilmişti.

9.4 MİLYAR STERLİN DEĞERİNDE BİR SERVET

2003 yılında Chelsea'yi satın alan Roman Abramoviç'in yaklaşık olarak 9.4 milyar sterlin değerinde bir serveri olduğu ifade ediliyor. Rus iş adamı, Putin'e olan yakınlığı ile biliniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde Rus iş adamlarına gerekli yaptırımları uygulayacaklarını açıklamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Antalya'daki tarihi Rusya Ukrayna zirvesi sona erdi! Peş peşe açıklamalar...
Son dakika: MHK 13 hakemi neden ihraç etti? Çarpıcı açıklama! "Dünya Kupası elinden alındı"
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak: 2030’dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağız
Son dakika: Barcelona maçı öncesi gerçek ortaya çıktı! Galatasaraylı 4 oyuncu...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: MHK'de tarihi karar sonrası deprem! Mete Kalkavan'ın istifa nedeni belli oldu...
Avrupa’nın ocağına ateş düştü! Gaz fiyatları el yakıyor
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İngiltere'den Roman Abramoviç'e şok! Chelsea 5 oyuncusunu kaybedecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA