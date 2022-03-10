Son dakika: İngiltere’den Roman Abramoviç’e şok! Chelsea 5 oyuncusunu kaybedecek

CHELSEA'NİN OYUNCU ALMASI VEYA SATMASI YASAKLANDI

Alınan radikal karardan sonra Chelsea'nin yeni oyuncular alması, satması ve oyuncularla yeni sözleşme yapılması yasaklanmış oldu. Chelsea için verilen kararın ardından takımda olan ve bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek 5 oyuncusuyla da yeni sözleşme imzalayamayacak. Bu oyuncular; Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, Saul Niguez ve Charly Musonda...