Almanya Futbol Federasyonunun başkanlığına Bernd Neuendorf seçildi

Daha önce gazetecilik yapan Neuendorf, 2003'te Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sözcülüğünü üstlenmiş, 2012-2017 yıllarında da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde Aile, Çocuk, Gençlik, Kültür ve Spor Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yapmıştı. Daha önceki DFB Başkanı Fritz Keller, 2021'in mayıs ayında görevinden istifa etmişti.