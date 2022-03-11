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Giriş Tarihi: 11.3.2022 17:53 Son Güncelleme: 11.3.2022 17:54

Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

AA
Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta yer alan restoranda siyah-beyazlı teknik heyet ve oyuncularla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen antrenmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma sonrası çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekibin idmanı yarı sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson takımdan ayrı özel programlarına göre çalıştı. Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın Vodafone Park'ta yapacağı idmanla devam edecek.

AHMET NUR ÇEBİ TAKIMLA YEMEKTE BULUŞTU

Başkan Çebi, Vodafone Park'ta yer alan restoranda siyah-beyazlı teknik heyet ve oyuncularla öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan ile Ceyhun Kazancı da katıldı. Başkan Çebi derbi öncesi teknik direktör Önder Karaveli ve siyah-beyazlı futbolculara başarılar diledi.

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Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürdü
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