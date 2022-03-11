Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Larin ve Vida yolcu...

VİDA VE LARİN'LE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE SONUÇ ÇIKMADI

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek 14 oyuncu arasında olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Larin'in menajeri ile en son 1 ay önce masaya oturulduğu, o günden bu yana herhangi bir görüşmenin olmadığı belirtildi.