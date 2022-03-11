Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Larin ve Vida yolcu...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de istediği çizgiyi yakalayamayan Beşiktaş, hayal kırıklığı yarattı. Transferde hareketlilik yaşayan kulüpte ayrılık sinyalleri başladı.
VİDA VE LARİN'LE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE SONUÇ ÇIKMADI
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek 14 oyuncu arasında olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Larin'in menajeri ile en son 1 ay önce masaya oturulduğu, o günden bu yana herhangi bir görüşmenin olmadığı belirtildi.
YÖNETİM, LARİN'İN MAAŞ TEKLİFİNİ KABUL ETMİYOR
Kanadalı yıldız, 2.5 milyon Euro'luk talebinde ısrar ederken, siyah-beyazlı yönetimin 1 milyon 750 bin Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklifinden ödün vermediği öğrenildi.
VİDA MAAŞINDA İNDİRİME GİTSE DE YÖNETİM SICAK BAKMIYOR
Takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida ise Beşiktaş'ta kalmak adına 3.4 milyon Euro olan maaşını 2 milyon Euro'ya kadar indirdi.
Yönetim, Hırvat stopere 1.5 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacağını iletti. Vida, iki yıldır reddettiği Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin tekliflerini değerlendirmeye aldı.
DERBİYE DE 'CAN' KATACAK!
Başakşehir ile oynanan maçta ortaya koyduğu olumlu performansın yanı sıra Güven'in golünde de asisti yapan isim olan Can Bozdoğan, Galatasaray derbisinde formasını sırtına geçirmeye devam edecek. Atiba'nın yokluğu ve Josef'in dönüşüyle Beşiktaş'ın orta sahasında yaşanacak değişimde Can'ın, Alex ile birlikte sahada yer alması bekleniyor .