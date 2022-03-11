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Giriş Tarihi: 11.3.2022 11:17

Fenerbahçe'de yeni patron Osayi

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’de yeni patron Osayi

Fenerbahçe'ye kanat oyuncusu olarak gelen Bright Osayi-Samuel, etkili bir beke dönüştü. Nwakaeme karşısında ortaya koyduğu futbolla kendisini bir kez daha ispatlayan Nijeryalı oyuncu, pas ve şut başarısını artırmak için de özel çalışmalar yapıyor.

Gerçek mevkii sağ kanat olan Bright Osayi- Samuel, son dönemde sağ bekteki performansıyla ön plana çıktı. Trabzonspor maçında girdiği 8 ikili mücadelenin tamamından galibiyetle ayrılan Osayi-Samuel, ayrıca 3 top kazandı ve 3 başarılı çalım attı.

Bu rakamlarla da ligin en tehlikeli kanat oyuncusu olan Anthony Nwakaeme karşısında kendisini fazlasıyla ispatladı. Nazım Sangare'den memnun olmayan teknik direktör İsmail Kartal, Osayi'ye bu mevkide görev vermeye devam edecek.

5 FARKLI BÖLGEDE GÖREV YAPTI
Teknik heyet, fiziksel açıdan oldukça güçlenen 24 yaşındaki futbolcunun pas ve şut özelliklerinin de gelişmesini hedefliyor. İsmail Kartal, yakından ilgilendiği talebesine, antrenman sonrasında da pas ve şut çalışması yaptırıyor. Bugüne kadar sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olmak üzere 5 farklı bölgede oynayan Osayi Samuel, konuyla ilgili olarak "Bu benim potansiyelimi ve kabiliyetimi gösteriyor. Amacım takımıma en üst seviyede katkı sağlamak" dedi.

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Fenerbahçe'de yeni patron Osayi
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