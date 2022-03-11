Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Barcelona'dan İzmir'e hareket etti
Giriş Tarihi: 11.3.2022 20:00 Son Güncelleme: 11.3.2022 20:00

Galatasaray, Barcelona'dan İzmir'e hareket etti

AA
Galatasaray, Barcelona’dan İzmir’e hareket etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, yurda dönmek için İspanya'dan ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'daki hava şartlarından dolayı İzmir'e gidecek.

Deplasmanda dün akşam Barcelona ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, geceyi bu şehirde geçirdi. Sabah saatlerinde Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray, TSİ 17.30'da Barcelona Havalimanı'ndan yola çıktı. Kafile, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e inecek.

İspanya'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Taylan Antalyalı, Türkiye'ye avantajlı bir skorla döndüklerini söyledi.

Taraftarları 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda yapılacak rövanş maçına davet eden Taylan, "Buradan avantajlı bir skorla dönüyoruz. İç sahada taraftarımızın desteğiyle turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarımızı maça bekliyoruz." diye konuştu.

Performansına ve kendisine yapılan eleştirilerin sorulması üzerine Taylan, "Eleştiriler muhakkak olacaktır. Takım arkadaşlarımla sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerideki maçta istediğimiz skoru alırız." ifadelerini kullandı.

Taylan Antalyalı, eleştirilerden herkesin etkilenebileceğini aktararak, "Ben oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Çalışmaya devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İspanyollar Galatasaray’ın yıldızlarına hayran kaldı! Barcelona karşısında maça damga vurdu…
Son dakika: Cristiano Ronaldo kesin kararını verdi! Futbol dünyasını şoka uğratacak…
Fransa Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesini örnek verdi: Macron beceriksiz
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
Son dakika: Beyaz Saray'da Rusya Ukrayna savaşı gerginliği: Sizi bu kadar düşündüren nedir?
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak
Senin amacın ne Gülşen? Şehvetli bir şekilde lolipop yalıyor...
Son dakika: Galatasaray İspanya'da avantajı kaptı! Galibiyeti ofsayt engelledi...
Son dakika: Fenerbahçe 2 yıldız için harekete geçti! FIFA'nın Rusya ve Ukrayna kararı sonrası...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Barcelona'dan İzmir'e hareket etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA