Galatasaray, Barcelona’dan İzmir’e hareket etti

Deplasmanda dün akşam Barcelona ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, geceyi bu şehirde geçirdi. Sabah saatlerinde Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray, TSİ 17.30'da Barcelona Havalimanı'ndan yola çıktı. Kafile, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e inecek.
İspanya'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Taylan Antalyalı, Türkiye'ye avantajlı bir skorla döndüklerini söyledi.
Taraftarları 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda yapılacak rövanş maçına davet eden Taylan, "Buradan avantajlı bir skorla dönüyoruz. İç sahada taraftarımızın desteğiyle turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarımızı maça bekliyoruz." diye konuştu.
Performansına ve kendisine yapılan eleştirilerin sorulması üzerine Taylan, "Eleştiriler muhakkak olacaktır. Takım arkadaşlarımla sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerideki maçta istediğimiz skoru alırız." ifadelerini kullandı.
Taylan Antalyalı, eleştirilerden herkesin etkilenebileceğini aktararak, "Ben oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Çalışmaya devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.