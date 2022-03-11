Son dakika: Barcelona’yı sallayan Kerem için tarihi itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin teklifini açıkladı | ÖZEL

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu yetiştiren, onu evladı gibi gören Hisareynspor U-18 spor koordinatörü Muammer Akçay, 2-3 sene sonra bütün dünyanın Kerem'i konuşacağını belirterek, ''Süper Ligin en yetenekli oyuncusu. Fakat 2 seneye daha ihtiyacı var. Avrupa'ya 20-25 milyon Euro'ya transfer olacaktır.'' dedi.
Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadıklarını, dönüm noktalarını çok yakından bilen Hisareynspor U-18 spor koordinatörü Muammer Akçay, SABAH Spor'a konuştu.
''MESSİ, RONALDO KADAR KONUŞULACAK''
Arda'nın Barcelona serüveninin örneğini veren Muammer Akçay, ''Kerem, Avrupa'ya gittiği zamanda çok çok başarılı olacak. İddia ediyorum nasıl Messi, Ronaldo konuşuluyorsa Kerem'de 25-26 yaşlarında o derecede konuşulacak. Örnek veriyorum Atletico Madrid Kerem'i 20 milyon Euro'ya alsa 80 milyona geri satar. O potansiyele sahip. Kerem'i alan kazanır. Galatasaray aldı onlar kazanacak.'' diye konuştu.
Avrupa'ya gittiği zamanda hangi takıma giderse o kulüpten bizde para alacağız. Bence Galatasaray tarihi bir para kazanır. Kerem'e hiç bonservis bedeli ödemeden bu paraları kazanmak önemli. Çok ciddi paralar kazanacaklardır.'' şeklinde konuştu.
"GALATASARAY'DA İLK ZAMANLAR EZİLİYORDU"
Kerem'in gelişen bir futbolcu olduğunun altını çizen Akçay, ''Geçen sene Galatasaray'da bazı pozisyonlarda eziliyordu. Şuan bakıyorsun ikili mücadelelerde kolay kolay yıkılmıyor, durduramıyorsun. Çekerek, faul yaparak durduruyorlar.
"Kerem, Avrupa maçlarında üst düzey top oynuyor ve konsantre oluyor. Ama içerdeki maçlarda biraz baskı hissediyor. Kafasını tam netleştiremiyor." dedi.
Marcao-Kerem kavgasına da değinen Akçay, o esnada çok üzüldüm. Sizin evladınıza biri vurmaya kalksa ne hissedersiniz ? Çok üzücü bir durumdu.'' İfadelerini kullandı.
''HER GÜN KOCAELİ'NDEN BAŞAKŞEHİR İDMANINA GİDERDİ''
22 yaşındaki futbolcunun Başakşehir dönemine de değinen Muammer Akçay şunları aktardı: ''Başakşehir'in seçmesi vardı. Kerem seçmelere gitti. Diğer gün Başakşehir bizi aradı '' Bizim Kerem'e verecek hiçbir şeyimiz yok, Kerem zaten olmuş'' dediler. Başakşehir o sene U-17 Türkiye finali oynadı. Final maçında büyük takımların hocaları şunu söylediler ''Kerem'e hayran kaldık''. O maçın oyuncusu da zaten Kerem'di ve hemen profesyonel yaptılar.
"Kerem'in antrenmanda Yalçın Ayhan ile bir tartışması oldu ve Kerem'i gözden çıkarttılar. O tartışmadan sonra Kocaeli'nden her gün Başakşehir'e idmana gitmeye başladı. Kalacak yerde ayarlamamışlardı. Kerem her gün babası ile birlikte idmana giderdi.''
''FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"
Muammer Akçay, genç futbolcuyu Erzincanspor'dayken hem Fenerbahçe'nin he de Beşiktaş'ın istediğini belirterek, ''Kerem, Erzincanspor'dayken Fenerbahçe'de istedi ama verdikleri rakam senelik 200 bin TL'ydi. Beşiktaş 400 bin TL teklif yaptı. Şakamı bu ya. Üstelik Kerem'in bonservis ücreti de yoktu.
"Bir diğer olay ise Erzincanspor, Kerem'in babasına 15 bin TL bonservis ücretini siz verin dedi. Yani Kerem'in serbest kalma ücreti sadece 15 bin TL'ydi. Kerem'in babası Faruk Aktürkoğlu'da 15 bin TL yatırdı ve sözleşmeye 15 bin TL ödenirse Kerem Aktürkoğlu serbest kalır diye eklediler.'' dedi.
''SÜPER LİGİN EN YETENEKLİSİ KEREM''
Kerem'in yeteneklerine ve hatalarına da değinen Muammer Akçay şu şekilde konuştu: ''Kerem'de ki bu çabukluk, çeviklik, hız kolay kolay bulunacak bir şey değil. Bazen pas hataları yapıyor ya da çalım atarken ama zaman içerisinde gelişecektir. Bence Süper Ligin en yeteneklisi o. Birde daha yeteneklerini tam sergileyemiyor. Şuan risk boyutunda. Hata yapmaktan korkuyor.''
''ALT YAPIDA NİCE KEREM'LER VAR''
Altyapı konularına da değinen Akçay şunları ifade etti: ''Ben iddia ediyorum Altınordu gibi bir alt yapıya sahibiz. 400-450 oyuncumuz var. 2010'lu 2011'li oyuncularımız çok çok özel yeteneklere sahipler. Biz işin içindeyiz görüyoruz. Buralarda daha birçok Kerem'ler var. Bizim işimiz yetiştirmek. Tüm gayretimiz bu.
"Hala ziyaretlerimize gelir. Müthiş bir kişilik. Alt yapıdaki oyuncularımız için Kerem rol model durumunda. Müthiş bir motivasyon kaynağı. Alt yapı oyuncularımız Kerem'i örnek alıyorlar. Kulübümüze de her konuda yardımcı oluyor. Hem maddi hem manevi.''
''ALLAH'INI SEVİYORSAN BU ÇOCUĞU GÖTÜR''
U-19 Türkiye şampiyonasına Kerem'in damga vurduğunun altını çizen Akçay şu şekilde konuştu: ''En popüler oyuncu Kerem'di. Özellikle transfer etmek isteyen çok takım oldu. Henüz 16 yaşında U-19 Türkiye şampiyonasına damgasını vurmuştu. Farkını belli etmişti. Çayırova maçı vardı bizim Kerem tek başına o maçı aldı."
Bizim kulüp başkanı hiç unutmam aynen şöyle dedi. ''Allah'ını seviyorsan bu çocuğu al götür buralardan. Bu çocuk Süper Lig oyuncusu buralarda yazık oluyor, günah'' dedi. O sezon kerem 84 maça çıktı. Gelişim anlamında çok önemli bir rakam bu. Gelişmek için maç oynamak şart.''