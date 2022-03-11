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Giriş Tarihi: 11.3.2022 16:52 Son Güncelleme: 11.3.2022 17:07

Son dakika: Burak Elmas'tan derbi açıklaması! "Teklif bizden gelmedi"

Son dakika: Burak Elmas’tan derbi açıklaması! Teklif bizden gelmedi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için yaptıkları başvuruyla ilgili konuştu. Elmas, "Beşiktaş ile bir görüşmemiz olmadı. Biz TFF ile görüşüyoruz. Zaten teklifi ilk onlar yapmıştı.Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum. Sanırım onlar da daha iyi bir sahada, daha iyi bir şartlarda oynamak isteyeceklerdir. Türk futbolunun önemini düşünüyoruz. Ülke puanını ilgilendiren bir durum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için yaptıkları başvuruyla ilgili konuştu.

"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMEDİK, TEKLİF TFF'DEN GELDİ"

Burak Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava şartlarında birkaç faktör var. İlk olarak uçağımızın İstanbul'a inip inemeyeceği konusu. İkincisi de kar yağışı olduğu zaman hem antrenman hem kendi sahamızda ciddi saha problemleriyle karşı karşıya kalma durumumuz var. Beşiktaş ile bir görüşmemiz olmadı. Biz TFF ile görüşüyoruz. Zaten teklifi ilk onlar yapmıştı. Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum. Sanırım onlar da daha iyi bir sahada, daha iyi bir şartlarda oynamak isteyeceklerdir.

Maç ertelendi ya da ertelenmedi konusu değil. Türk futbolunun önemini düşünüyoruz. Ülke puanını ilgilendiren bir durum. Avrupa'daki puanlarımız düşmüş durumda ve şu anda tek temsilci Galatasaray'dır. Galatasaray'ın Avrupa'da temsil etmesini ve diğer takımlara da yarayacak puanlar almasını arzu ediyoruz."

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Son dakika: Burak Elmas'tan derbi açıklaması! "Teklif bizden gelmedi"
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