Son dakika: Eski oyuncu Rothen'den Messi'ye ağır sözler! "Sahtekar birisi..."

ROTHEN: "SAHTEKAR... MESSİ İÇİN BUNU SÖYLERKEN UTANIYORUM"

İki maçta da iyi oynayan tek oyuncu Kylian Mbappe'ydi. Messi'nin geldiğinden beri yaptığı tek şey sahtekarlık... Messi hakkında bunları söylediğim için utanıyorum ama ne yazık ki gerçek bu."