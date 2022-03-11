Son dakika: Eski oyuncu Rothen'den Messi'ye ağır sözler! "Sahtekar birisi..."

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu mücadelesi rövanş maçında PSG, 1-0 öne geçtiği maçta Real Madrid'e 3-1 kaybederek bu sene de kupada hüsran yaşadı. Mbappe'nin golüyle öne geçen PSG, Benzema'nın 17 dakikada attığı 3 gole engel olamamıştı.
Maçın ardından soyunma odasına giden ve hakemlerle tartışmaya giren PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi için de soruşturma başlatılmıştı. Maçın ardından bir tepki de eski PSG'li oynucu Jeremy Rothen'den geldi.
JEREMY ROTHEN'DEN MESSİ İÇİN AĞIR SÖZLER
Kısa bir süre ülkemizde de Ankaragücü forması giyen PSG'nin eski yıldız oyuncularından Jeremy Rothen, Paris ekibinin hüsranında topu Lionel Messi ve Neymar'a attı.
RMC Sport yorumcusu olan Jeremy Rothen, Lionel Messi için "Sahtekar" ifadesini kullanarak gündeme bomba gibi düştü.
ROTHEN: "MAĞLUBİYETİN TEK SORUMLULARI MESSİ VE NEYMAR"
Maçın ardından PSG'li oyuncuları sert bir dille eleştiren Rothen, "Real Madrid mağlubiyeti sonrası sorumluları Messi ve Neymar'dır! Sorumluluklarını üstlenmek onlara kalmış. Onlar PSG'nin birer figürü, Sportif Direktör Leonardo bunun için onları transfer etti.
ROTHEN: "SAHTEKAR... MESSİ İÇİN BUNU SÖYLERKEN UTANIYORUM"
İki maçta da iyi oynayan tek oyuncu Kylian Mbappe'ydi. Messi'nin geldiğinden beri yaptığı tek şey sahtekarlık... Messi hakkında bunları söylediğim için utanıyorum ama ne yazık ki gerçek bu."
"DİĞERİ DİYORUM ÇÜNKÜ ADINI SÖYLEMEK BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
Rothen, Neymar'ı eleştirirken Brezilyalı yıldız için 'Diğeri' tabirini kullandı.
"Diğeri de tüm topları kaybetti. Diğeri diyorum çünkü adını söylemek beni çok rahatsız ediyor. Orada olması şaka gibi. PSG'deki oyuncuların yüzde 50'sinden daha kötü. O oradayken bahane aramaya devam edeceğiz"
NEYMAR TAKIMDAN GÖNDERİLECEK İDDİASI
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin yaklaşık olarak 1.5 milyar euro harcadığı transferler henüz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış değil. Başkan Al-Khelaifi'nin bazı yıldızları takımdan gönderileceği iddia edildi.
BAŞKAN NASSER AL-KHELAİFİ TAKIMDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPACAK
İspanyol gazetesi Sport'un Fransız gazeteci Romain Molina'dan aktardığı bir haber, Real Madrid yenilgisine öfkelenen başkan Nasser Al-Khelaifi'nin takımda köklü değişiklikler yapmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra bu işe bizzat kendisinin el atacağı ifade edildi.
PSG, NEYMAR'I SATIYOR MU?
İddiaya göre Katarlı iş insanı Al-Khelaifi, Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki genel performansından memnun değil. Katalı başkanın Neymar'ın eğlence hayatından da şikayetçi olduğu ifade edildi.
Ayrıca Nasser Al-Khelaifi'nin Neymar'ın aynı zamanda menajerliğini yapan babasıyla arasındaki ilişkilerin iyi olmaması nedeniyle oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı yazıldı.