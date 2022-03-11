Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor! "Geçen sezon 12-15 puanımız gasp edildi"





"GEÇEN SEZON 12-15 PUANIMIZ GASP EDİLDİ"

Kulübümüz, istisnasız bir şekilde istikrarlı ve sistematik olarak yıllardır birçok sezonda şampiyonluk yarışının bazen sonunda, bazen kritik dönemeçlerinde darbe alıyor, almaya devam ediyor. En yakın örneği geçen sezon. Geçen sezon yaşanan hakem faciaları nedeniyle taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere 12-15 puanımız gasp edildi. 2 puan farkın olduğu bir ligden bahsediyoruz. Bu bize göre değil. Bu puan kayıpları gri pozisyonlardan değil, açık, net, sarih pozisyonlarda kaybettiğimiz puanlardan bahsediyorum. Gri pozisyonlara girersek 12-15 puan yükseliyor.

"BİZ BAŞVURU YAPANA KADAR TFF REAKSİYON GÖSTERMEDİ"

Ulusal kanallardan birinde yorum yapan eski hakem yorumcusu, "Fenerbahçe'ye karşı tutum var. Hakem camiasından birileri Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Yemin ederek söylüyorum." dedi. Bu hayal de olabilir, bu aynı zamanda gerçek bilgilere dayanan bir haber de olabilir. TFF'den, MHK'den bu konuya, bu iddialara dair, sorumlu oldukları Fenerbahçe'ye dair hiçbir şekilde konuyu soruşturmaya yönelik bir aksiyon, basit bir açıklama dahi gelmedi. Bir hamle, bir reaksiyon, bir refleks gelmedi. Ta ki biz başvuru yapana kadar. Sonrasında dostlar alışverişte görsün diye bir açıklama yapıldı. Sorumlu, adil, herkese eşit olması gereken bir TFF yönetimi böyle bir iddiayı hızlı bir refleksle, ilgili kurumların harekete geçirmesi gerekirdi. Bu sadece Fenerbahçe için değil zan altında bırakılan hakemlik camiası için de yapılmalıydı.

"YÜREĞİNİZ YETİYORSA HAKKIMIZDA SORUŞTURMA AÇTIRIN!"



TFF'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bakışını, zihniyetini, niyetini anlatabilmek için bazı örnekleri paylaşmak istiyorum. Bırakın soruşturmayı, 3 maymunu oynadılar. Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki Fenerbahçe açıklama yaptığında, daha mürekkep kurumadan apar topar tehdit etme cüreti gösterdiler. Başka kulüplerin çok çok daha ağır açıklamalarını, görmezden geliyorlar ya da 3-5 gün sonra cevap veriyorlar. Bizi savcılara şikayet etmiş, göreve davet etmişler. Yüreğiniz yetiyorsa hakkımızda soruşturma açtırın. Neye istinaden savcıları göreve çağırıyorsunuz? Bu kadar ciddiyetten uzaksınız. Bazı önemli konuları savcılığa ilettik dediler. Savcılığa gitmeden önce TFF kendi kurumlarıyla dibine inmeye çalışır, sonra yargıya gider. En basit şey, yayıncı kuruluş 4 senedir gelirlerimizi düşürünce kulüpleri suçlayıp işin içinden çıkmaya çalışıyorlar.

"TFF BİZE KARŞI DÜŞMANLIĞINIZI ORTAYA KOYMAKTADIR! ER YA DA GEÇ İYİLER KAZANACAK"



Göreve geldikten sonra 10 açıklamamıza saatler içerisinde yanıt verdiler. Başka hiçbir kulüp yok böyle bir istatistiğe sahip olan. TFF, bize karşı bariz hatalar yapan hakemlerini ödüllendirir. Yeri gelir ışık hızında reaksiyonlarıyla, yeri gelir harcama limitlerini kullanarak kulübümüzü tecrit altına almaya çalışır, yeri gelir TFF Başkanı'nın duruş ve açıklamalarını kişiselleştirerek cevap verir. Açıkça TFF bize karşı düşmanlığını ortaya koymaktadır. Hal böyleyken bu köhnemiş yapılarla mücadele etmek. Türk futbolunu bu zihniyetten kurtarmak için var gücümüzle mücadele etmektir. Trabzonspor maçımızın hakemi; Zorbay Küçük... Bugüne kadar 1 kez dahi bir hakem ataması, neden bunu atadınız tarzında hiçbir şekilde ne TFF ile ne de ilgili kurullarıyla iletişime, münasebete, pazarlığa girmemiş, alnı açık bir insan olarak dinleyin. Kaç tane başkan var böyle Süper Lig'de. Bir kurul çıkıp Fenerbahçe'nin hakem atamalarıyla bir müdahalede olmadığını söyleyemez. Bazı taraftarlar, böyle olduğu için böylesiniz diyebilir. Bu sistem değişse de değişmese de tutumumuz devam edecek. Er ya da geç iyiler kazanacak. Hakem atamaları hafta içi yapıldı. 6 maç öğlen saatlerinde, diğer 4 maç gece yarısı açıklandı. 4 büyükler arasındaki mücadeleler, puan tablosu ne olursa olsun son derece gergin ve yüksek zorluk derecesine sahip bir maçtır.