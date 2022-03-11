Son dakika haberi... Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları konuşulmaya başlanırken merak edilen konulardan bir tanesi de takımdan ayrılacak oyuncuların kim olduğu... Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fransız devlerini peşinde taktı.
Fenerbahçe'de gözler sezon sonunda yapılacak transferlere çevrilirken gidecek oyuncular da netleşiyor.
Sarı-lacivertlilerde ilk olarak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Jose Sosa ile 1 yıl daha sözlşmesi bulunan Luiz Gustavo ile yolların ayrılması bekleniyor.
Devre arasında transfer yapmayan Kanarya'da Watford'a kiralanan Ozan Tufan takıma geri dönerken Allahyar ve Max Meyer ise takımdan kiralık olarak ayrılmıştı.
Fenerbahçe'de bu sezonun parlayan yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu'nun ise geleceği belirsizliğini koruyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldızın birçok talibi kapıda beklerken yeni sözleşme görüşmelerinden henüz Fenerbahçe ile anlaşma çıkmadı.
Ayrıca bu sezon takımda performanslarıyla öne çıkan diğer iki oyuncu ise Sarı-lacivertli takımın 2 stoperi Kim Min Jae ve Attila Szalai oldu.
Güney Koreli savunmacının adı transferde Napoli ile anılırken Macar stoper Szalai'nin ismiyse Chelsea ile geçiyor.
Fenerbahçe'de son 2 sezonda sakatlıklardan çok çeken bir oyuncu olan kaleci Altay Bayındır ise tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.
Fransız devleri, 23 yaşındaki milli file bekçisi için Sarı-lacivertli takıma transfer teklifi yapacağı belirtildi.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Lyon, Marsilya ve Lille, Altay Bayındır'ı transfer etmek için harekete geçti.
Haberde, 3 kulübün sezon sonunda genç kaleci girişimlere başlayacağı ve bu kulüpler arasında en şanslı olan daha önce kadrosunda Türk oyuncular bulunduran Lille'in olduğu aktarıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 28 gol gördü. Son 3 sezondur Sarı-lacivertli formayı giyen Altay, toplamda 91 maçta forma giydi.