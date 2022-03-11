Taylan Antalyalı'dan Barcelona sözleri! "Turu geçeceğimize inanıyoruz"

"OYUNUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, "Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerdeki maçta da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Eleştirilenlerden herkes etkiler ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" açıklamasında bulundu.