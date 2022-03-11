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Giriş Tarihi: 11.3.2022 19:35 Son Güncelleme: 11.3.2022 19:53

Taylan Antalyalı'dan Barcelona sözleri! "Turu geçeceğimize inanıyoruz"

DHA
Taylan Antalyalı’dan Barcelona sözleri! Turu geçeceğimize inanıyoruz

Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta sahası Taylan Antalyalı, Barcelona karşısında turu geçeceklerine inandıklarını söyledi. Taylan Antalyalı, “İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz” dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Bugün İzmir'e gidecek olan sarı-kırmızılı kafilede Taylan Antalyalı, Barcelona Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Avantajlı bir skorla döndükleri için mutlu olduklarını belirten Taylan Antalyalı, "İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.

"OYUNUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Yapılan eleştirileri de değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, "Eleştiriler olacak tabi ki. Takım arkadaşlarımla beraber sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Umarım içerdeki maçta da istediğimiz gibi bir sonuç alırız. Eleştirilenlerden herkes etkiler ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

Sofiane Feghouli ise "Ateş gibi geçecek" yorumunu yaptı. İkinci maça hazır olduğunu dile getiren Feghouli, gol atacak mısın yönünde gelen soruya ise "İnşallah" diye konuştu.

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Taylan Antalyalı'dan Barcelona sözleri! "Turu geçeceğimize inanıyoruz"
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