Abdullah Avcı'dan maç sonu Ali Koç'a teşekkür! "Oyun ve emeğe gösterdiği saygı için..."

Göztepe'nin ligin en çok hava topu mücadelesi yapan, ikinci topu en fazla alan, kenar ortasını en fazla yapan takımı olduğunu dile getiren Avcı, "Biz de savunmada neler yapabileceğimizi çalıştık. Hücumda topa fazla sahip olmaya çalıştık. İlk yarı oyunun başlangıç sürecinde doğru, istekli, baskılı oyuna başladık. Girdiğimiz fırsatlar var ve değerlendiremedik. Rakibi devreye soktuk. Kenar ortalarda pozisyon hataları yaptık. Mağlup duruma düştük. İlk yediğimiz gol faulmüş, şimdi gördüm. Bunlar maç içinde olabiliyor. İlk yarı daha dominant olabilirdik. Devreye 2-2 girdik. Takım savunması yapan takım olarak alışık olmadığımız bir durumdu." diye konuştu.