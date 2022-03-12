Son dakika: Ali Koç'un sözlerine sert cevap! "Tehditkar ve provokasyon kokan ifadeler!"

Türk futbolunda MHK'nin aldığı hakemlerle ilgili karar tartışma gündemine otururken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün konuyla alakalı basın toplantısında çok çarpıcı ifadeler kullandı.
ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE YÖNELİK SERT SÖZLER
Ali Koç, TFF, MHK'nin hakem kararı ve geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla alakalı sert sözler söyleyen Ali Koç'un sözleri sonrası SABAH Spor yazarları Murat Özbostan ve Gürcan Bilgiç de çarpıcı ifadeler kaleme aldı. İşte o sözler...
MURAT ÖZBOSTAN: TOKATLAMAKTAN BETER SÖZLER!
2.5 saat boyunca Sayın Başkan açıklama yaptı, yanıtlar verdi. Uzun sürdüğü için kafalar çok karıştı.. Genelde önünde hazırlanmış metni okudu (soru cevap kısmı hariç). Detaylı bir araştırma yaptırmış.. Sayın Ali Koç futbolun başına oturmalı. TFF seçimlerimde aday olup anlattığı birçok konuyu hayata geçirebilir! Çünkü hep şikâyetçi.
"ALAYCI SÖZLER VE PROVOKASYON KOKAN İFADELER KULLANDI, TEHDİT ETTİ"
Yaptığı öneriler kadar, MHK başkanı ve yönetimi için kullandığı alaycı sözler, birçok kişi ve kurumu hedef göstermesi dikkat çekiciydi. Ferhat Gündoğdu 27 Ekim'de göreve geldi.. Aradan 5 ay geçmiş.. Neden şimdi CV'leri gündemde! Bu kadar aşağılanarak.. Provokasyon kokan ifadeler de kullandı, tehdit etti.
"DAHA YAPICI VE BARIŞÇIL BİR ELEŞTİRİ BEKLERDİM"
Özetle Fenerbahçe'nin başarısız, kupasız geçen tüm sezonlarının sorunu; hakemler, MHK ve TFF. Bunu anladık. Daha sağlıklı, yapıcı, barışçı bir eleştiri beklerdim. Mesela yabancı hakem önerisi değil! Aslında "Daha ne diyeyim ya! Bir tokatlamadığım kaldı" sözleri benim görüşümün özeti!
GÜRCAN BİLGİÇ: SİSTEM NASIL TEMİZLENİR?
Başkan Ali Koç hakem atamalarıyla, hakem kararlarının yönetildiğini açıkladı aslında. Sorun ile çözümü yan yana koyarak da kaosun nasıl bitirileceğini açıkladı. Koç'un altını çizdiği iki önemli nokta var.
Birincisi, gönderilen hakemlerin yönettiği maçların tescil edilmeme noktasına gelmesi. İkincisi; hakem atamalarının MHK'den bağımsız başka dinamikler tarafından gerçekleştirildiğini gösterdi.
Federasyon'da ve yeni MHK'deki isimlerin süreç içinde hakemleri baskı altına alıp, takdir haklarını Fenerbahçe aleyhine kullanmaya zorladıklarını ifade etti.
Sistemin değişmesi, MHK'nin yabancı isimler tarafından yönetilmesi teklifi, aslında herkesin içindeki komplo teorilerini ve ayrıcalık isteklerini de aşağıya çeker. Türkiye bunu doğru tartışmalı.
MHK başkanları gidiyor, hakemler kalıyor. Sonra yenisi yine tartışılıyor. Madem radikal bir karar verildi, yıpranmış hakemler gönderildi, federasyonda da aynı keskinlik ile değişim yapılmalı.
ALİ KOÇ'UN DÜNKÜ SÖZLERİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK'nin futbol gündemine bomba gibi düşen '8 Mart kararlarıyla' ilgili sert açıklamalar yaptı. 152 dakika süren basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:
-Bu sistem değişse de değişmese de tutumumuz devam edecek. Er ya da geç iyiler kazanacak.
-Zorbay Küçük'ün gerek fiziki açından gerek öfke kontrolü açısından ciddi zaafları olduğu herkes tarafından bilinir.
PSİKOLOJİLERİ BOZULDU BU BİR RİSK OLABİLİR
-Hakemlerin içinde bulunduğu psikoloji, bu ligin sağlıklı tamamlanabilmesi için risk oluşturmaktadır!
-MHK Başkanı diyor ki 'Hür karar alamayan hakemleri eledik...' Demek ki yıllardır hür olmayan hakemler tarafından yönetiliyormuş maçlar. Şimdi düşen takımlardan biri başvursa, 'Bu sezon şaibelidir' dese ne olacak?
Yabancı hakemlere, yabancı MHK'lere karşıyım. Türk olarak onuruma dokunuyor. Ama yabancı MHK ve yabancı hakemlerin vereceği zarar, sizin verdiğiniz zarardan daha az olacaktır. Belki de bunu yapmakta geç kaldık. Yabancı hakem için fikrimiz sorulursa lehte oy veririz.
NEDEN SAKAL BIRAKTIN AYDINUS?
-MHK ile hakemler arasında yapılan toplantıda MHK Başkanı, Fırat Aydınus'u görüyor, 'Sakal bırakmışsın, hayırdır' diyor. Aydınus ise, 'Yüzümü ve vücudumu dinlendiriyorum' diyor. Maç alamadığı için dinlendiriliyor çünkü.
MHK Başkanı, 'Neden dinlendiriliyorsun' diyor. 'Ben de bunun sebebini size soracaktım' diyor Aydınus. MHK Başkanı, sebebin kendi olmadığı şeklinde görüş belirtiyor. 'Sebebi kimse gidip ona soralım' diyor Fırat Aydınus.