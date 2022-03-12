Son dakika: Ali Koç'un sözlerine sert cevap! "Tehditkar ve provokasyon kokan ifadeler!"

ALİ KOÇ'UN DÜNKÜ SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK'nin futbol gündemine bomba gibi düşen '8 Mart kararlarıyla' ilgili sert açıklamalar yaptı. 152 dakika süren basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

-Bu sistem değişse de değişmese de tutumumuz devam edecek. Er ya da geç iyiler kazanacak.

-Zorbay Küçük'ün gerek fiziki açından gerek öfke kontrolü açısından ciddi zaafları olduğu herkes tarafından bilinir.





PSİKOLOJİLERİ BOZULDU BU BİR RİSK OLABİLİR

-Hakemlerin içinde bulunduğu psikoloji, bu ligin sağlıklı tamamlanabilmesi için risk oluşturmaktadır!