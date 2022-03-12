Hatayspor - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Saba Lobjanidze, 34. ve 58. dakikada ise Ayoub El Kaabi kaydetti.
Evinde üst üste 3. galibiyetini alan Hatayspor, bu sonuçla puanını 46'ya çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.
Ligde 3 maç sonra kaybeden 9. sıradaki Karagümrük ise 40 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
54. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin sert vuruşunu kaleci Viviano topu kornere çeldi.
58. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Ribeiro'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un vuruşunda top kaleci Viviano'dan geri döndü. Dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi. 3-0.
74. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Caner'in ortasında ön direkte topa kafayla vuran Pesic'in şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.
76. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinden uzaklaştırmak istediği top Jimmy Durmaz'ın önünde kaldı. Jimmy Durmaz'ın sert şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.
Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.