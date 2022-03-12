Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Hatayspor'un konuğu Fatih Karagümrük maçı! Fark 2'ye çıktı -CANLI-
Giriş Tarihi: 12.3.2022 13:29 Son Güncelleme: 12.3.2022 14:14

Süper Lig'de Hatayspor'un konuğu Fatih Karagümrük maçı! Fark 2'ye çıktı -CANLI-

Süper Lig’de Hatayspor’un konuğu Fatih Karagümrük maçı! Fark 2’ye çıktı -CANLI-

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırma peşinde. Maçta fark 2'ye çıktı. Hatayspor - Fatih Karagümrük maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırma peşinde.

Hatayspor 2-0 Fatih Karagümrük (İlk yarı oynanıyor)

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GOLLER
29' Lobjanidze
34' El Kaabi

El Kaabi, 14 golle gol krallığında zirveye yerleşmiş oldu.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Mehdi, Onur, Ribeiro, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Adnan, Toure, Salibur, Ahmed Musa

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor - Fatih Karagümrük maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Saat 13.30'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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Süper Lig'de Hatayspor'un konuğu Fatih Karagümrük maçı! Fark 2'ye çıktı -CANLI-
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