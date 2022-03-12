Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırma peşinde.
Hatayspor 2-0 Fatih Karagümrük (İlk yarı oynanıyor)
GOLLER
29' Lobjanidze
34' El Kaabi
El Kaabi, 14 golle gol krallığında zirveye yerleşmiş oldu.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Mehdi, Onur, Ribeiro, El Kaabi, Lobjanidze, Diouf
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Adnan, Toure, Salibur, Ahmed Musa
HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor - Fatih Karagümrük maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Saat 13.30'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.