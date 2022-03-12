Kasımpaşa Rizespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, sahasında Rizespor ile kozlarını paylaşıyor... İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Kasımpaşa 0-0 Rizespor (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mabil, Muleka
Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Selim, Eren, Phiri, Gedson, Boyd, Boldrin, Bolasie, Cisse
KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.