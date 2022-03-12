Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa Rizespor maçı CANLI
Giriş Tarihi: 12.3.2022 15:58

Kasımpaşa Rizespor maçı CANLI

Kasımpaşa Rizespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor... İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kasımpaşa - Rizespor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, sahasında Rizespor ile kozlarını paylaşıyor... İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

Kasımpaşa 0-0 Rizespor (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Mortadha, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mabil, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Selim, Eren, Phiri, Gedson, Boyd, Boldrin, Bolasie, Cisse

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Rizespor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Telefondan çıkan yasak aşk: Karısının ihanetiyle şoka uğradı
SON DAKİKA HABERİ - Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Son dakika: Fransız devleri, Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Sezon sonunda teklif yağacak
Son dakika: Ali Koç için bomba sözler "Provokasyon kokan hareketlerle tehdit etti"
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza!
Son dakika: Vali Yerlikaya A Haber ekranlarında duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Dönmez'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Gazın Türkiye üzerinden gönderilmesi görüşülüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa Rizespor maçı CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA