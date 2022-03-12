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Giriş Tarihi: 12.3.2022 10:30 Son Güncelleme: 12.3.2022 11:21

Patrick Van Aanholt'u kızdıran paylaşım! Yıldız oyuncudan sert yanıt...

Patrick Van Aanholt’u kızdıran paylaşım! Yıldız oyuncudan sert yanıt...

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 0-0 kalan Galatasaray'da kaleci İnaki Pena'nın gösterdiği performanla kalesinde devleşti, performansı ile ülkesinde alkışları topladı. Barcelona'dan kiralanan Pena, maçtan sonra Barcelona soyunma odasına giderek arkadaşlarıyla sohbet ettiği ortaya çıktı. Diğer yandan Patrick Van Aanholt, kendisine yapılan blr eleştiriye sert sözlerle cevap verdi.

Kiralık olarak forma giydiği G.Saray'ın kalesini eski takımına karşı kapatan İnaki Pena, sansasyon yarattı… 23 yaşındaki file bekçisi 4 kurtarış yapıp %77'lik pas isabeti sağlarken performansı ile alkışları aldı. Sport gazetesi oyuncunun turun anahtarı olduğunu söylerken Marca ise "Eski kalecisi Barcelona'yı durdurdu" yorumunu yaptı.

Brezilya'dan Globe Esporte "Barcelona'dan kiralık olan file bekçisi Galatasaray kalesini kapattı" başlığı ile maçı anlatırken İngiliz Daily Mail ise "Barcelona'nın kiralık eldiveni İnaki Pena kalesini gole kapadı" yorumunu yaptı.



BARÇA SOYUNMA ODASINA GİRDİ!

Barcelona'ya 18 maç sonra kaleyi kapatan isim İnaki Pena oldu. 90 dakika sonrası genç kalecinin ilk olarak Barcelona soyunma odasına uğradığı ortaya çıktı. Altyapıda birlikte oynadığı takım arkadaşları ve hocalarıyla sohbet eden Pena'yı performansından dolayı ilk tebrik eden isim de Xavi oldu. İspanyol çalıştırıcı planlamasında değişiklik olmadığını ve yeni sezonda genç kaleciyi A Takım'da ikinci alternatif olarak değerlendireceğini söyledi.

VAN AANHOLT'U KIZDIRAN PAYLAŞIM

Adama Traore'ye karşı başarılı bir maç çıkaran Patrick Van Aanholt, sosyal medyadaki bir yoruma sinirlendi. Hollandalı sol bek, kendisine yönelik 'savunma yapamayan bir defans oyuncusu' şeklindeki eleştiriye "Ben buradan bir kariyer yaptım, senin mesleğin nedir?" yanıtı ile tepki gösterdi.

Galatasaray'da bu sezon 37 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki oyuncu, attığı 3 golün yanı sıra 3 kez de asist katkısı sağladı.

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Patrick Van Aanholt'u kızdıran paylaşım! Yıldız oyuncudan sert yanıt...
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